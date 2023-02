Tegola Milan, salta il derby: comunicato UFFICIALE

Non certo il momento migliore per il Milan con Pioli che incassa un altro duro colpo: l’infortunio lo costringerà a saltare il derby

Un periodo nero per il Milan. Non bastassero i risultati in campo, Stefano Pioli fa i conti anche con gli infortuni. Dopo quello di Tomori, i rossoneri fanno i conti con un altro forfait in vista del derby di domenica sera contro l’Inter.

Una sfida fondamentale per i campioni d’Italia che sono reduci da tre sconfitte consecutive tra campionato e supercoppa: Inter, Lazio e Sassuolo hanno dato una mazzata, forse definitiva, alle speranze di bis tricolore dei rossoneri che ora vedono a rischio anche il piazzamento Champions.

Per questo contro i cugini, nella stracittadina, servirà dare subito un segnale di svolta e portare a casa un risultato positivo che possa servire alla classifica, ma soprattutto al morale. Quello che non è certo migliorato dopo i risultati degli accertamenti a cui si è sottoposto Ismael Bennacer che hanno ufficializzato la sua rinuncia forzata alla sfida contro l’Inter.

Milan, confermato il forfait di Bennacer contro l’Inter

Lesione muscolare di lieve entità al bicipite femorale della gamba sinistra l’esito degli esami cui è stato sottoposto quest’oggi il centrocampista algerino. Bennacer contro l’Inter non ci sarà visto che, come riportato sempre dal comunicato del Milan, una nuova valutazione delle condizioni del calciatore ci sarà soltanto la prossima settimana.

Niente Bennacer quindi, come niente Tomori per il derby, nel quale mancheranno anche Ibrahimovic e Maignan. Per l’attaccante svedese potrebbe esserci la convocazione per la prossima partita contro il Torino, mentre il portiere punta alla sfida Champions contro il Tottenham. Il tutto senza ovviamente rischiare nulla perché il ritorno del francese è assolutamente indispensabile per la squadra di Pioli. Intanto c’è il derby e la certezza che il Milan dovrà giocarlo senza Bennacer. Anche per l’algerino la speranza è esserci per la prima sfida Champions contro l’ex nerazzurro Conte.