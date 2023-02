Caso Pogba, la Juventus valuta un taglio drastico

La Juventus pronta a prendere provvedimenti dopo l’ultimo stop di Paul Pogba. Il francese deve ancora fare il suo esordio stagionale

Slitta ancora il ritorno in campo di Paul Pogba. Dalla panchina col Monza al forfait con la Lazio: il centrocampista francese è stato nuovamente fermato da un problema ai flessori.

Lo ha annunciato Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: “A parte Bonucci che è ancora fuori, non ci sarà Pogba per un indolenzimento ai flessori. Sono cose che capitano dopo un stop così lungo”.

“Si fa fatica a mettere in moto una macchina che è stata ferma a lungo. I problemi di Pogba dipendono dal fatto che il motore si deve riassestare. – ha spiegato l’allenatore – Paul tra 2-3 mesi magari sarà in condizioni ottimali. Mi aspetto il contributo di un giocatore che da aprile ha fatto solo 45 minuti con la Juve e poi si è fermato. Bisogna navigare a vista in queste situazioni, sapendo che da qui alla fine bisogna sfruttarlo al meglio a seconda dei momenti in cui sta bene”. Il numero 10 bianconero ha un lungo contratto fino al 2026 e la società spera che i suoi problemi siano ormai finiti, ma se l’assenza dovesse prolungarsi e gli stop ripetersi, a fine stagione il club potrebbe essere costretto a fare delle riflessioni anche sul futuro dell’ex Manchester United. Nonostante il recente annuncio dell’agente, Rafaela Pimenta, in esclusiva su TV PLAY a Calciomercato.it.

Pogba, la Juventus pronta a tagliare i bonus

Se il calvario di Pogba dovesse continuare nel prosieguo di stagione, non sono da escludere possibili provvedimenti, sotto forma di ‘tagli‘, da parte del club bianconero.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, già prima della fine dell’anno la vecchia dirigenza stava valutando la possibilità di togliere al francese i bonus di squadra, quelli che percepisce senza giocare. Al momento non risulta che il giocatore abbia intenzione di tagliarsi lo stipendio e se a giugno la Juventus volesse privarsene, sarebbe difficile trovare qualcuno disposto a garantirgli l’attuale ingaggio. Non è quindi da escludere il possibile taglio dei bonus di squadra. La Juve continua ad aspettare Pogba.