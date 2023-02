Accordo con Milinkovic: l’annuncio prima di Juve-Lazio

Il serbo è in panchina nella sfida dell’Allianz Stadium che mette in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Chi vince dovrà vedersela con l’Inter

“Ennesimo tormentone? So come stanno le cose e quindi non c’è nessun tormentone. Ogni cosa si risolverà al momento opportuno”. Così Igli Tare a ‘Sport Mediaset’ prima di Juventus-Lazio e in merito al rinnovo contrattuale di Sergej Milinkovic-Savic.

“Il giocatore ha dei dubbi come scrivono i giornali? La cosa positiva è che io non leggo mai quello che viene scritto, so come stanno le cose e quindi sono tranquillo – ha risposto il Ds biancoceleste – Sono sempre fiducioso“.

In scadenza nel 2024, Milinkovic-Savic piace in Premier e alla stessa Juve che però non può avanzare trattative in questo momento vista la grande incertezza sul futuro. Proprio dai bianconeri, però, è arrivato il rinforzo di gennaio per i biancocelesti. Parliamo di Luca Pellegrini, preso in prestito: “C’era una necessità espressa da mister Sarri – ha sottolineato Tare – Siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane e che ama molto la Lazio”.