Juventus-Lazio, bersaglio doppio: Sarri e Lega nel mirino

La Juventus ospita la Lazio per i quarti di finale di Coppa Italia. La reazione del pubblico bianconero all’ex Sarri e non solo

Non c’è il pubblico delle grandi occasioni all’Allianz Stadium per l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio: la vincente incrocerà l’Inter in semifinale.

Fischi copiosi alla lettura delle formazioni soprattutto per l’ex Maurizio Sarri, mai entrato nei cuori dei sostenitori della ‘Vecchia Signora’. Applausi e cori ovviamente per la compagine bianconera, in particolare per Chiesa e Vlahovic per la prima volta in tandem con la maglia della Juventus dopo i trascorsi alla Fiorentina. Per il resto l’unica novità di formazione rispetto alle ultime uscite nell’undici di Allegri (oltre all’avvicendamento tra i pali con Perin titolare) è il ritorno sul binario destro dal primo minuto di Cuadrado.

La rabbia dei tifosi della Juventus: la protesta all’Allianz Stadium

Il pubblico bianconero, come domenica contro il Monza, si è fatto sentire anche per le note vicende extra calcio che vedono coinvolta la società piemontese.

Boato di fischi all’inno della Coppa Italia (che è lo stesso del campionato) e cori di scherno contro Lega Calcio e Serie A (“Figli di…”). Il pubblico di fede juventina evidentemente non ci sta e si scaglia contro i vertici del calcio italiano in attesa delle prossime sentenze giudiziarie.