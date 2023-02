DIRETTA Coppa Italia, Roma-Cremonese 0-0 | Tahirovic sfiora il goal! – LIVE

Si chiude il mercoledì dei quarti di finale della Coppa Italia con la sfida tra la Roma e la sorpresa Cremonese

Dopo aver clamorosamente eliminato il Napoli di Luciano Spalletti, ai rigori, agli ottavi di finale, la Cremonese fa visita alla Roma per i quarti di finale della Coppa Italia.

I giallorossi di José Mourinho, che fino all’ultimo secondo della sessione invernale del calciomercato ha provato a piazzare Nicolò Zaniolo, ormai fuori dal progetto, sono reduci dalla sconfitta patita sul campo della capolista Napoli del grande ex Luciano Spalletti e, nel turno precedente, hanno sconfitto il Genoa di Alberto Gilardino agli ottavi. Di contro, come detto, i grigiorossi di Davide Ballardini hanno sconfitto proprio gli azzurri, mentre in campionato sono desolatamente ultime in classifica con 8 punti e, nell’ultima giornata, sono stati sconfitti in casa dall’Inter di Simone Inzaghi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-CREMONESE

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, El Shaarawy, Pellegrini, Volpato, Belotti. All. Mourinho

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Ferrari, Aiwu, Bianchetti; Ghiglione, Pickel, Castagnetti, Meité, Tsadjout; Felix, Dessers. All. Ballardini

ARBITRO: Michael Fabbri