Chiesa, tra ritorno al top e futuro: gli scenari dopo l’annuncio

La Juventus prova a ripartire con grosse incognite sul futuro dei migliori giocatori, tra cui Chiesa: gli scenari sull’attaccante

Dopo una lunghissima assenza per infortunio, Federico Chiesa sta provando, pian piano, a riprendersi la Juventus. Lo stop si è prolungato più del previsto e ancora adesso il giocatore non è al top della condizione, con un paio di ulteriori fisiologiche fermate, ma si sta provando ad aumentare il suo minutaggio e può essere un’arma importantissima per Massimiliano Allegri, in una stagione già difficile ma che ha preso una piega ancora più complicata in relazione alle note faccende extra campo.

Dal 2 novembre, giorno in cui è tornato in campo, con l’ingresso nell’ultimo quarto d’ora con il Psg, otto presenze totali, di cui una sola da titolare contro il Napoli, ma con un contributo apprezzabile, considerando i 254 minuti complessivi. Due assist in campionato, uno contro la Lazio e uno con l’Udinese, più la rete decisiva contro il Monza in Coppa Italia. Proprio in coppa, dopo aver saltato per precauzione il match con i brianzoli in campionato, potremmo rivederlo in campo. La sfida di domani con la Lazio vale la semifinale e può rappresentare uno snodo importante, per lui come per la stagione bianconera.

Juventus, il nuovo ciclo riparte da Chiesa? Ecco cosa può succedere

Un appuntamento cui il giocatore non vuole mancare. Con vista anche sul futuro, inevitabilmente colmo di incognite. La situazione attuale impone riflessioni in casa Juventus, con diversi giocatori che potrebbero chiedere di andar via in caso di ridimensionamento del club. E la stessa società potrebbe agevolare la partenza di più di qualche big, per una opportuna monetizzazione.

Un discorso che potrebbe non riguardare Chiesa, cui parte dell’ambiente guarda come simbolo di juventinità da cui ripartire, come avvenuto nel 2006 con i vari Buffon, Del Piero, Nedved e Trezeguet, rimasti anche in Serie B. Sull’argomento, come riportato su ‘Tuttosport’, Chiesa non si è sbilanciato dichiarando: “Il mio obiettivo è tornare in forma al cento per cento e dare tutto per questa maglia. Quello che succederà dopo non lo so, al resto penserà la società”. Palla che dunque passerà al club per capire cosa fare nei prossimi mesi, decidendo, nel caso di una ripartenza obbligata ‘dal basso’ con un nuovo ciclo, chi lasciare andar via senza rimpianti, a fronte delle giuste offerte, e da chi ricominciare. Molto potrebbe dipendere anche dal rendimento dello stesso Chiesa, che prossimamente, dunque, costruirà il futuro suo e del club in tutti i sensi.