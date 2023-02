Il Barcellona ora trema: si può svincolare subito

Problemi per il Barcellona che deve fare i conti con il ricorso della Liga contro il rinnovo di Gavi: può arrivare il clamoroso svincolo

Non c’è solo la Serie A a fare i conti con i problemi economici. Se la Premier League dà prova di forza con una campagna acquisti invernale ricca di colpi, gli altri paesi raccolgono le briciole anche con le big.

Un esempio arriva dalla Spagna dove anche un colosso come il Barcellona non naviga in acque tranquille. I blaugrana, in particolare, devono fare i conti con il salary cap presente nel campionato spagnolo che sta limitando fortemente le operazioni sul mercato dei catalani. In particolare, anche la prossima estate la società ha la necessità di liberare una quota del monte stipendi per poter operare sul mercato: servirà quindi una importante cessione per non incorrere in problemi.

Ma non è tutto perché il Barça potrebbe anche trovarsi a fare i conti con una situazione particolare legata al rinnovo di contratto di Gavi. Un rinnovo che, stando alla Liga, non può essere depositato perché eccede il tetto agli ingaggi. Proprio per questo è stato presentato un rincorso che potrebbe completare stravolgere il futuro del giocatore.

Calciomercato Barcellona, Gavi può svincolarsi

Stando a quanto riporta Jordi Martí a ‘El Larguero’, la Liga ha deciso di presentare ricorso contro la formalizzazione dell’accordo per il rinnovo di Gavi. Una scelta che potrebbe complicare terribilmente i piani del Barcellona.

Se il Tribunale, infatti, dovesse dare ragione alla Liga, ecco che il contratto di Gavi potrebbe decadere e il calciatore essere libero di trovarsi una nuova squadra gratis. Questo perché nel ricorso la Liga sostiene che la registrazione di Gavi come giocatore di prima squadra non avrebbe effetto in quanto porterebbe il Barcellona a superare il tetto agli ingaggi. Trovasse sostegno questa tesi, per Gavi si potrebbe attivare la clausola che consentirebbe lo svincolo del calciatore qualora senza un contratto con la prima squadra entro il 31 gennaio 2023.