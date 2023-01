Inter, la delusione per la vicenda Skriniar: ecco come i tifosi l’hanno vissuta

Delusione e rabbia sono le parole che più descrivono l’animo dei tifosi interisti, che in queste ultime ore stanno cercando di capire se Skriniar lascerà Milano a gennaio oppure a giugno, per raggiungere il Psg

Da “resta a Milano” a “vattene subito da Milano” è un attimo. I tifosi, si sa, difficilmente perdonano. E questa volta non hanno nessuna intenzione di farlo. Se Milan Skriniar vuole andare a Parigi, per gli interisti può partire anche a gennaio.

Nessun comunicato della Curva Nord sul sito ufficiale, ma il difensore slovacco sa già cosa troverà sugli spalti questa sera nella sfida di Coppa Italia contro l’Atalanta. Delusione, tristezza, rammarico e rimpianto. Per aver creduto alle parole di chi questa estate, con una decisione già presa e un biglietto già acquistato per Parigi, riguardo il suo possibile rinnoco con l’Inter dichiarava: “Ottimismo? I tifosi dopo tutti questi anni mi conoscono, quindi ovviamente”.

Ora nei tifosi l’amore per Skriniar ha lasciato il posto alla rabbia. Perché l’Inter ha rifiutato 60 milioni l’estate scorsa, certa che lo slovacco rinnovasse il contratto con i nerazzurri. Perché il loro capitano si è dimostrato, a detta degli interisti “Uno come tanti”. Perché la Curva Nord, e tutto San Siro, non ha mai smesso di cantare per lui, per 90 minuti, di acclamarlo e di mostrare striscioni per fargli capire quanto lo amasse.

Tradimento è la parola che più compare sotto le foto del difensore postate su Instagram. “Pensavamo che tu potessi essere una nostra bandiera, evidentemente ci sbagliavamo, Caro Skri sei come la ragazza che ti tradisce, apri gli occhi solo dopo il tradimento.. a mai più!” e ancora “Ci hai traditi nel peggiore dei modi, la nostra maglia merita rispetto per la storia che abbiamo! Via da Milano!”. Insomma, proprio nessuno sembra essere disposto a difendere Skriniar.

Skriniar, da Hamsik a Bremer: la delusione dei tifosi

C’è un commento, su tutti, che più fa capire il perché della delusione del tifo nerazzurro. Non è una questione di soldi, ad oggi siamo abituati a vedere poche bandiere nel mondo del calcio.

“Ma sai qual è il problema? Non è il fatto che per soldi hai deciso di lasciare l’Inter per il PSG, ci sta, in molti farebbero la stessa cosa. Il problema vero sta nel fatto che hai fatto dichiarazioni di amore verso noi tifosi, verso i nostri colori, hai scomodato un signore chiamato Marek Hamsik, dichiarando che era un tuo desiderio fare per l’Inter quello che lui ha fatto per il Napoli. La cosa più brutta è aver detto questo quando già sapevi e avevi deciso di seguire il profumo dei soldi parigini. È questo che tutti i tifosi interisti ti rimproverano, perché hanno creduto nelle tue parole, che si sono rivelate false. Ma anche il modo che hai scelto di lasciare la squadra non è un esempio da seguire. Il signor Bremer ha rinnovato pur di non lasciare il Torino a mani vuote, dimostrando correttezza nei confronti della squadra che lo ha fatto diventare ciò che è oggi. Ci hai pure fatto perdere con l’Empoli, chi è già ammonito certi interventi non li farebbe mai e la cosa ancora più grave è che avevi la fascia da capitano al braccio. Complimenti vivissimi, so che non leggerai ma lascio comunque il mio messaggio. Au revoir, anzi, adieu pour toujours”.

Eh già, addio per sempre Skriniar. Chissà se troverai anche a Parigi l’amore che hai trovato a Milano.