Darmian manda l’Inter in semifinale: missione Coppa Italia compiuta

Mister Simone Inzaghi e la sua Inter battono di misura l’Atalanta targata Gian Piero Gasperini a San Siro: i nerazzurri volano in semifinale

Chiuso finalmente il calciomercato in entrata, è tempo di tornare a concentrarsi pienamente sulle questioni relative al calcio giocato. E in questi giorni andranno in scena i quarti di finale di Coppa Italia. A dare il via alle danze ci hanno pensato questa sera Inter e Atalanta, fra le mura infuocate di San Siro.

La spuntano gli uomini guidati da Simone Inzaghi: la ‘Beneamata’, dopo aver superato con tanta sofferenza – arrivando addirittura ai supplementari – l’ostacolo Parma gli ottavi, riesce ad avere la meglio di misura anche contro Gian Piero Gasperini e la sua temibilissima truppa. La ‘Dea’ viene da un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico, ma non è bastato a staccare il pass per le semifinali. Sono i milanesi campioni in carica, infatti, a conquistare il passaggio del turno, grazie alla rete messa a referto da Matteo Darmian. Sebbene non si faccia quasi mai notare per giocate straordinarie, l’esterno ex Manchester United rimane un validissimo elemento, in cui il tecnico piacentino ripone grande fiducia. Quando viene chiamato in causa sbaglia molto raramente e stasera è stato l’uomo decisivo del match (non è la prima volta). Siamo al 57esimo della ripresa: Hakan Calhanoglu pesca Lautaro Martinez – stasera capitano in assenza di Milan Skriniar, lasciato fuori dalla lista dei convocati – al limite dell’area. Tocco immediato dell’argentino per il laterale di Legnano, che infila Musso sul palo lontano da buona posizione.

Coppa Italia, Inter-Atalanta 1-0: il tabellino del match

Dopodiché i bergamaschi provano più volte ad affacciarsi dalle parti di Onana, ma senza riuscire a scalfire la barriera nerazzurra. L’Inter, dunque, può ancora inseguire il proprio desiderio di bissare la Coppa Italia, dopo averlo già fatto con la Supercoppa travolgendo i cugini del Milan in piena crisi.

Adesso i nerazzurri seguiranno con tanto interesse il confronto diretto fra Juventus e Lazio all’Allianz Stadium, in programma giovedì 2 febbraio a partire dalle ore 21:00. Da questo match, infatti, uscirà la rivale della ‘Beneamata’ in semifinale. Di certo, approdare in finale mandando di nuovo al tappeto i bianconeri sarebbe una soddisfazione enorme per la compagine lombarda. Il tempo darà i suoi verdetti.

Inter-Atalanta 1-0: 57′ Darmian (I)