Addio bianconero all’ultimo minuto: affare da 25 milioni

Un addio last minute potrebbe scuotere la Serie A proprio nelle ultime ore del calciomercato. Affare da 25 milioni, può andare in Premier League

Il calciomercato non va mai sottovalutato perché, proprio sul più bello, possono arrivare delle sorprese e tutto può cambiare all’improvviso.

In questa sessione di riparazione si è parlato tanto di Gerard Deulofeu e del suo possibile addio all’Udinese, ma alla fine potrebbe essere il suo compagno di reparto a lasciare a sorpresa e all’ultimo momento il Friuli. Stiamo parlando di Beto, punta che è anche finita sui taccuini delle big italiane per il futuro e che la Fiorentina ha cercato in diverse occasioni anche nelle scorse settimane. Il centravanti ha vissuto la sua esperienza in Italia a corrente alternata: in alcuni casi, ha messo in luce delle qualità impressionanti in progressione e con un fiuto realizzativo degno di nota. Altre volte, invece, ha denunciato una discontinuità allarmante che inevitabilmente incide sulle valutazioni complessive dello staff tecnico dell’Udinese, mai convinto del tutto dall’attaccante. Ora l’addio potrebbe consumarsi all’improvviso, anche perché non c’è il veto dell’allenatore, e quando ormai manca sempre meno al gong finale sul calciomercato.

L’offerta dalla Premier League cambia tutto per Beto

Neanche a dirlo, sono i club inglesi ad aver messo nel mirino Beto. La punta piace, infatti, all’Everton che è pronto a passare dalle valutazioni ai fatti. E l’ha già fatto.

L’Udinese, in ogni caso, pretende 25 milioni di euro per cedere l’attaccante, cifra che la società di Premier League sembra pronta a mettere sul piatto o comunque ad andarci vicino. Le trattative, infatti, sono in corso proprio in questi minuti e la fumata bianca potrebbe portare il calciatore lontano dall’Italia. Con buona pace della nostra Serie A che si ritroverebbe comunque senza uno dei bomber in ascesa in questa e nella precedente stagione.