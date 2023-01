Colpo di scena Gervinho: sfuma il ritorno in Serie A

L’attaccante ivoriano è stato molto vicino in questa sessione di calciomercato ad un clamoroso ritorno nel campionato italiano

Non sono andate a buon fine le trattative approcciate negli ultimi giorni di mercato per favorire il ritorno di Gervinho in Serie A. Dopo aver vestito le maglie di Roma e Parma, per il velocissimo esterno ivoriano sarebbe stata la terza esperienza in un campionato che negli anni ha saputo esaltare le sue qualità offensive.

A pochi minuti dalla chiusura del calciomercato, però, sembra essere definitivamente tramontata la pista che portava ad un suo ritorno in Italia. Nei giorni scorsi erano state Salernitana e Cremonese ad avviare i contatti con l’Aris di Salonicco per tentare il colpo delle ultime battute della sessione invernale. L’ex giallorosso, infatti, è legato alla società greca da un contratto in scadenza nel giugno 2024.

Stando alle ultime indiscrezioni, però, Gervinho potrebbe lasciare ancora una volta il calcio europeo per tentare un’esperienza suggestiva negli Stati Uniti. L’esterno ivoriano starebbe valutando con particolare interesse la strada che porta alla MLS. Va infatti precisato che, contrariamente a quanto avviene nei principali campionati in Europa, la finestra di mercato per la lega statunitense aprirà i battenti ufficialmente dal prossimo 10 febbraio.