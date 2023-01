“Vlahovic infelice”: Juve-Leao, la mossa spiazza tutti

Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere caldissimo nei prossimi mesi. Il serbo, dicono dall’Inghilterra, non sarebbe felice alla Juve

Sono ore calde, caldissime quelle che chiuderanno la sessione invernale di calciomercato. E poi ci sarà il tempo delle valutazioni, dei dati di fatto, ma anche del futuro.

Perché, si sa, gli affari non dormono mai e giugno non è così lontano come si potrebbe pensare. Attenzione, quindi, a ciò che potrebbe succedere anche sul fronte Dusan Vlahovic. Il fuoriclasse ex Fiorentina non ha avuto una stagione fortunata, dato che la pubalgia l’ha assalito e ha condizionato anche il suo Mondiale. Ora è tornato, ma di mezzo ci sono l’inchiesta Prisma, i tribunali, le sentenze e un presente sempre più difficile per la Juve. In molti sostengono che in estate sarà quasi impossibile trattenere il bomber serbo, in modo da ricavare una cifra importante per le casse societarie. C’è da considerare anche che Vlahovic potrebbe essere attratto da club che giocano la Champions League e non è detto che la Vecchia Signora lo faccia nel prossimo futuro.

Il Chelsea piomba su Vlahovic per l’estate: come stanno le cose

Per questo all’estero stanno insistendo molto su un possibile trasferimento di Vlahovic nel prossimo futuro.

Secondo il giornalista Ben Jacobs, il serbo sarebbe un obiettivo più realistico di Rafael Leao per il Chelsea. E sottolinea anche che il centravanti “non è felice come lo era alla Fiorentina” e ha iniziato a guardare con grande attenzione all’interesse dalla Premier League. Di certo, soprattutto dal punto di vista tattico, ai Blues servirebbe più un calciatore con le caratteristiche di Vlahovic. Dopo l’arrivo di Mudryk e un’altra sessione di calciomercato di spese pazze, in cui Enzo Fernandez sarebbe veramente la ciliegina sulla torta, i londinesi potrebbero puntare proprio sulla punta e completare un reparto da sogno. Di certo la cifra che si farebbe pagare la Juve non sarebbe affatto bassa.