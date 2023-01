È già arrivato in città: ciclone Inter, affare in dirittura d’arrivo

Oggi è l’ultimo giorno di calciomercato e diversi affari sono ancora in piedi o in via di conclusione. Effetto domino sull’Inter, è già arrivato in città

L’Inter potrebbe essere protagonista annunciata dell’ultimo giorno di calciomercato. I nerazzurri, ormai lo sapete, sono in procinto di cedere Milan Skriniar al PSG, ma non è ancora stata trovata la quadratura finale per gennaio.

L’operazione rischia di slittare a giugno a parametro zero con lo slovacco bloccato a Milano ancora per sei mesi. I parigini, però, non hanno alcuna intenzione di fermarsi solo all’ex Sampdoria, perché c’è in ballo una trattativa che c’entra direttamente con quella per Skriniar: stiamo parlando del futuro di Hakim Ziyech. Il trequartista marocchino si è messo in evidenza al Mondiale in Qatar mostrando una qualità e un talento rari. Ora potrebbe raggiungere Achraf Hakimi, suo amico e compagno di Nazionale, proprio al PSG. Si sta concretizzando, infatti, la trattativa last minute con il Chelsea che porterebbe il calciatore in Francia in prestito. Un altro indizio è arrivato proprio nelle ultimissime ore.

Ziyech in dirittura d’arrivo al PSG: il trequartista è già a Parigi

Da settimane il trequartista marocchino è finito nel mirino di alcuni dei maggiori club internazionali in cerca di una soluzione per il suo futuro.

Al Chelsea, infatti, non è mai riuscito ad avere grande spazio, nonostante non ci siano dubbi sulle sue qualità tecniche. In Italia l’hanno seguito da vicino sia Milan che Roma, ma non sono piste destinate ad andare a buon fine. Infatti, in prima fila ora c’è il PSG: una trattativa che vi abbiamo raccontato ieri e che potrebbe avere delle ricadute dirette anche su Skriniar. Con il prestito del marocchino, infatti, i transalpini avrebbero più budget per lo slovacco. Secondo quanto riporta ‘Le Parisien’, inoltre, Ziyech è già a Parigi in attesa del buon esito della trattativa. L’affare è in dirittura d’arrivo.