Verso Inter-Atalanta: la decisione di Inzaghi su Skriniar

Lo slovacco resterà in nerazzurro visto che il Paris Saint-Germain non ha rilanciato rispetto alla prima offerta da circa 10 milioni bonus inclusi

In casa Inter tiene sempre banco la questione Skriniar. Come scritto stamattina da Calciomercato.it, lo slovacco resterà in nerazzurro fino a giugno considerato che il Paris Saint-Germain non ha effettuato il tanto atteso rilancio rispetto alla prima offerta da 10 milioni di euro bonus inclusi.

Attorno allo slovacco, che ricordiamo ha già firmato un pre-accordo col PSG da oltre 10 milioni di euro l’anno bonus inclusi, c’è e ci sarà da qui al termine della stagione sempre di più un clima incandescente.

Sarà a disposizione stasera con l’Atalanta? Stando alle ultime indiscrezioni, Simone Inzaghi sta valutando la possibile esclusione dello slovacco dai convocati per il match contro la formazione di Gasperini (che invece ha convocato Demiral) che avrà in palio la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. A breve, comunque, si avranno maggiori certezze a riguardo.