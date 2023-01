‘Scaricato’ dal Liverpool: l’occasione per Inter e Juventus

Il Liverpool potrebbe cambiare molto quest’estate e Inter e Juventus ne possono approfittare: occasione da sfruttare

Non una stagione fortunata per il Liverpool. I ‘Reds’ vivono una stagione complicata in Premier League dove Klopp è soltanto nono in classifica, staccato di dieci punti dalla zona Champions.

Proprio la coppa dalle grandi orecchie è l’ancora di salvezza alla quale la formazione inglese si aggrappa per evitare un’annata fallimentare. Impresa non semplice visto che agli ottavi di finale ci sarà da affrontare il Real Madrid. Magari anche per questo, a Liverpool si iniziano già a tracciare i primi bilanci e sono diversi i calciatori finiti sotto accusa. Tra questi c’è anche un senatore che potrebbe fare al caso di Inter e Juventus.

I nerazzurri, attualmente alle prese con il caso Skriniar, potrebbero fare a meno anche di Marcelo Brozovic. Una cessione del croato in estate non è da escludere, considerato l’interesse di molte big, Barcellona su tutte, e la necessità della società lombarda di fare cassa. I bianconeri, invece, aspettano di capire quel che sarà di loro con i vari filoni di indagine aperti che decideranno i programmi futuri. Programmi in cui non troverà spazio Paredes, che molto difficilmente sarà riscattato dal Psg. Così come anche Rabiot potrebbe non esserci: il contratto in scadenza e le richieste d’ingaggio rendono complicata la sua permanenza a Torino. Così da Liverpool per le due italiane potrebbe arrivare l’occasione a centrocampo.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione da Liverpool

Jurgen Klopp vive un momento complicato, forse la sua stagione più difficile a Liverpool. In estate la rosa potrebbe essere rivoluzionata e a farne le spese potrebbe essere Thiago Alcantara. Lo spagnolo è tra i calciatori più bersagliati dalla critica e, con il contratto in scadenza nel 2024, un suo addio è da mettere in conto.

L’ex Bayern Monaco rappresenterebbe una soluzione importante per Inter e Juventus che per la prossima stagione potrebbero dover intervenire con innesti di qualità a centrocampo. Tutto dipende però da quel che accadrà: sul mercato per i nerazzurri che potrebbero perdere Brozovic, nelle aule di tribunale (sportive e non) per la Juventus.