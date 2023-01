Sorpresa Kessie: intreccio Juve-Inter da 20 milioni

L’esperienza del centrocampista ivoriano nel campionato spagnolo non è stata positiva sino a questo momento

L’intrigo che riguarda Franck Kessié è destinato ad infiammarsi nei prossimi mesi. L’ex calciatore del Milan, nonostante la scelta di rimanere al Barcellona sino al termine della stagione, dovrebbe comunque lasciare i blaugrana in estate a causa della scarsa considerazione di Xavi nei suoi confronti.

Non è un caso se nelle scorse settimane lo stesso Kessié era stato accostato all’Inter nell’ambito di un possibile scambio con Brozovic. Il centrocampista croato, infatti, è stato individuato da Xavi come erede perfetto di Sergio Busquets, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. Il club nerazzurro, però, non ha aperto al momento ad una cessione del croato, sebbene il forte interesse nutrito verso l’ex rossonero.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate in Spagna, però, il Barcellona vorrebbe liberarsi di Kessié in vista della prossima estate a titolo definitivo. Già nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il presidente Joan Laporta aveva tentato invano di piazzare sul mercato il calciatore ivoriano, per liberare spazio a centrocampo ad un possibile arrivo in entrata. Non è un caso se nelle scorse ore proprio i blaugrana hanno fatto un tentativo andato a vuoto con la Fiorentina per il prestito di Amrabat.

Calciomercato Inter e Juve, il Barcellona fissa il prezzo di Kessié

Ad ogni modo, sembra che il Barcellona abbia rinviato solamente alla prossima estate la cessione di Kessié, considerate le poche alternative in questo momento in mezzo al campo nelle mani di Xavi.

I blaugrana, ad un anno dall’ingaggio a costo zero dell’ex Milan, sarebbero disposti ad accettare proposte da venti milioni di euro per lasciarlo andare a titolo definitivo. Oltre all’Inter, in Italia non va esclusa la Juventus che nei mesi scorsi ha sondato con interesse la pista ivoriana.

Per quanto riguarda il calciatore, invece, è stata determinante la sua volontà di rimanere al Barcellona e rifiutare in questo gennaio qualsiasi altra destinazione. L’obiettivo di Kessié è quello di riuscire a convincere Xavi delle sue qualità entro il termine della stagione e tentare di aggiustare la sua avventura nel campionato spagnolo.