Milan, summit dirigenza-Pioli: cambio di rotta immediato

Il Milan prova a ritrovarsi dopo il pesante ko con il Sassuolo: Pioli a colloquio con la dirigenza, prima decisione per cambiare rotta

Dopo una serie di gare dai risultati fortemente negativi e dall’involuzione di gioco preoccupante, ci si attendeva, dal Milan, una reazione, che però non c’è stata. Anzi, i rossoneri sono riusciti a fare ancora peggio delle precedenti esibizioni e sono andati incontro a una disfatta storica, in casa con il Sassuolo.

Il 2-5 del lunch match contro gli emiliani è un passo falso pesante, raccontato da tre dati in particolare. Il Milan non prendeva 5 gol dal famoso capitombolo con l’Atalanta del dicembre 2019, il giorno in cui il destino dei rossoneri cambiò con l’arrivo, di lì a qualche giorno, di Ibrahimovic. Una sconfitta così pesante in casa non avveniva dal marzo 1997, quando la Juventus passeggiò a San Siro per 6-1. E l’avversario di ieri, il Sassuolo, non vinceva dal 24 ottobre. Numeri impietosi nel mese di gennaio, con appena cinque punti raccolti in cinque gare di campionato, l’eliminazione in Coppa Italia e la disfatta in Supercoppa. Il primo posto del Napoli adesso dista 15 punti, pensare allo scudetto a queste condizioni è ormai impossibile, come ammesso da Stefano Pioli in conferenza stampa nel post gara. Per il tecnico e per i suoi, momento a dir poco difficile, con una rotta da invertire necessariamente, quanto meno per rimettersi in carreggiata per entrare tra le prime quattro.

Milan, la settimana più difficile: il piano prima del derby, cosa cambia per Pioli

Sarà una settimana delicatissima, per il Diavolo, con una sfida non banale da preparare, ossia il derby contro l’Inter. Giorni cruciali, che il club ha iniziato a preparare già nella pancia di San Siro, a fine partita di ieri, con il confronto tra la dirigenza (Maldini, Massara, Furlani) e l’allenatore.

Riflessioni legate soltanto all’andamento del match e a ciò che è possibile migliorare sul campo, per trovare spunti per uscire da una situazione che non piace a nessuno. Da quanto si apprende, non è previsto un cambio di rotta last minute sul mercato. Modifiche che avverranno invece dal punto di vista tattico, come aveva già anticipato Pioli in conferenza stampa. Si tornerà a un centrocampo a tre, per dare maggiore solidità e copertura a una squadra in sofferenza dietro e troppo lunga sul campo. Sperando che la cosa serva a riaccendere il motore.