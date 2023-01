HIGHLIGHTS | L’Udinese riacciuffa il Verona: il monday night finisce 1-1

Il monday night di Serie A tra Udinese e Verona finisce in parità: autorete di Becao, pareggio di Samardzic

Un gol per parte e un punto a testa: finisce 1-1 il monday night tra Udinese e Verona che ha chiuso la ventesima giornata (prima di ritorno) della Serie A.

Un match piacevole, con continui ribaltamenti di fronte, anche se i gol sono arrivati tutti in avvio di gara. E’ partito forte il Verona, con la necessità di vincere per continuare a guadagnare terreno sulle dirette concorrenti per la salvezza. Una conclusione di Lazovic da lontano ha trovato la deviazione di Becao che ha Beffato Silvestri. La rete subita non ha scalfito però le sicurezze dell’Udinese che subito si è gettata in avanti alla ricerca del pareggio. Gol che è arrivato puntuale con Samardzic al 21esimo.

Le due squadre hanno continuano ad affrontarsi a viso aperto ed ha battagliare in campo. A farne le spese Djuric con un taglio al sopracciglio che lo ha costretto a continuare il match con una vistosa fasciatura in testa.

Udinese-Verona 1-1: marcatori, classifica, highlights

Nella ripresa il copione non cambia con le due squadre che cercano il gol vittoria. Ci va vicino il Verona con Silvestri per risponde però in maniera puntuale in un paio di circostanze.

Nel finale, nonostante i cinque minuti di recupero, il risultato resta inchiodato: finisce 1-1 Udinese-Verona, un punto che forse non serve a nessuna delle due compagini. A breve gli highlights del match.

UDINESE-VERONA 1-1: 4′ aut. Becao (V), 21′ Samardzic (U)

CLASSIFICA SERIE A:

Napoli punti 53, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** 23, Salernitana 21, Lecce e Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.

**15 punti di penalizzazione