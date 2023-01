Niente Milan: il Bayern piazza il super colpo

Il giocatore, accostato ai rossoneri, lascia la Premier League e vola in Germania. Ecco i dettagli dell’affare

Ecco il super colpo a poche ore dalla chiusura del calciomercato. Nessuna squadra italiana è protagonista dell’affare ma il trasferimento che sta per concretizzarsi non può che stupere davvero tutti.

In Inghilterra non hanno dubbi: Joao Cancelo è pronto a lasciare il Manchester City per giocare in Bundesliga. E’ ‘The Athletic’ a sganciare la bomba di mercato, dando l’affare praticamente per fatto. Il terzino portoghese, che nelle ultime partite ha perso il posto da titolare, con Guardiola che gli ha spesso preferito Rico Lewis, si appresta, dunque, a sbarcare a Monaco di Baviera per vestire la maglia del Bayern. Un affare in prestito con diritto di riscatto.

Era davvero nell’aria un possibile cambio di maglia di Joao Cancelo. Negli ultimi giorni, un po’ a sorpresa, è stato accostato anche al Milan, oltre che ad altri club di Liga e Ligue 1. Oggi, dunque, la svolta: il portoghese sarà presto un nuovo giocatore dei tedeschi, che mettono a segno un colpo davvero pazzesco.

Bayern Monaco, colpo Champions: ora sfida al Psg

Il Bayern sta faticando più del previsto ad imporsi in Bundesliga e dopo i tre pareggi consecutivi ha solo un punto di vantaggio sull’Union Berlino ma la classifica, mai come quest’anno, è davvero cortissima.

Il Wolfsburg, settimo, è a soli otto punti. L’Eintracht Francoforte a cinque, il Friburgo e il Borussia Dortmund a quattro. Infine c’è il Lipsia, terzo, a sole due lunghezze.

Cancelo servirà, dunque, per dare una scossa all’ambiente. L’obiettivo del Bayern resta la conquista della Bundesliga, oltre che della Champions League. Per gli ottavi di finale l’impegno sarà davvero proibitivo, contro il Psg (andata 14 febbraio a Parigi, ritorno a Monaco l’otto marzo).