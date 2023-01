Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 29 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, domenica 29 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, domenica 29 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Domenica movimentata in Serie A, con gli effetti di ultime dichiarazioni e notizie che si fanno sentire. In primis sul mercato. Non a caso ‘La Gazzetta dello Sport’ apre con “Tensione alle stelle”, con le foto di Zaniolo e Skriniar che escono da uno scatolone con la scritta ‘Vendesi’. Nicolò scaricato: in attesa Milan e Bournemouth. L’interista subito al Psg? Serve l’offerta al rialzo. Juve: McKennie al Leeds può portare 34 milioni’ il sottotitolo. Poi spazio all’Inter con l’ennesima doppietta del Toro: “Lautaro diavolo in corpo’. Poi di spalla ‘Allegri è Pogba’ con il ritorno del francese a disposizione. Infine “Spalletti il Mouro”, parlando della frase di Mourinho che fa i complimenti al Napoli per lo scudetto già vinto alla vigilia dello scontro di stasera.

‘Il Corriere dello Sport’ titola invece ‘Fanta Derby’, quello tra Roma e Napoli in programma stasera, con le immagini di Paulo Dybala e Kvicha Kvaratskhelia, attesissimi. Spazio anche alle parole in conferenza dello Special One: “Mou scarica Zaniolo“. Poi ancora la doppietta argentina a Cremona: “Lautaro rilancia l’Inter”. Su ‘Tuttosport’ il titolo in prima pagina sulla Juventus è “Combattiamo insieme!”, citazioni di Allegri che “chiama squadra, società e tifosi” e poi l’intervista a Giletti: “-15, c’è qualcosa sotto?” Tensione invece in casa granata: “Il Toro vero c’è ma è furia Juric”: l’allenatore croato è furioso per il mercato e litiga con Vagnati. Pietra dello scandalo la possibile cessione di Lukic al Fulham. Infine “Mou, guerra a Zaniolo” e il titolo sull’Inter: “Skriniar: prima offerta del Psg. Dea, che Lookman!”

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di domenica 29 gennaio 2023

All’estero, invece, partiamo da ‘L’Equipe’ che titola ‘Occasions manquees’, in riferimento al pareggio del Marsiglia di ieri in casa contro il Monaco (in gol Sanchez e Veretout). L’OM ha fallito così il sorpasso al Lens, che ha pure pareggiato, per salire al secondo posto e tallonare il PSG. E la squadra di Galtier è attesa dal match di stasera contro il Reims con cui può allungare in vetta. Match importante anche per il Real Madrid, contro la Real Sociedad. Non a caso ‘AS’ titola con ‘Duelo Real’. Le due squadre sono separate da solo tre punti, con il Barcellona che ieri ha ringraziato Pedri per una vittoria vitale in casa del Girona che gli permette qualche punto di vantaggio in vetta.