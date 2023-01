Partita già decisiva, salta un’altra panchina in Serie A: “Già deciso il sostituto”

La giornata in corso potrebbe essere decisiva per le sorti di una panchina importante in Serie A

È un momento complicato per tante squadre di Serie A. Diverse big sono infatti alle prese con un ruolino di marcia non positivo che le ha fatte allontanare dai rispettivi obiettivi. La Juventus è finita lontanissima dalle posizioni che contano, ma a causa della penalizzazione. Sempre in attesa, ovviamente delle motivazioni e il conseguente ricorso.

A traballare, però, sono anche Inter e Milan che vivono un periodo per certi versi preoccupante, a livello di risultati e non solo. I nerazzurri vengono dall’inciampo contro l’Empoli, in 10 uomini, ma sono alle prese pure con qualche situazione extra-campo. Vedi Skriniar, Lukaku e Brozovic. Polemiche comunque non sempre semplici da gestire. E la squadra di Inzaghi è lontanissima dal Napoli, ritrovandosi in lotta per la Champions. Stesso identico discorso per i rossoneri, che però dal punto di vista dei risultati sono incappati in un periodo pessimo. La disfatta contro la Lazio ha certificato la crisi, la questione Zaniolo è stata una sorta di distrazione per i tifosi. Ma col Sassuolo è arrivata un’altra batosta per gli uomini di Pioli, battuti in casa per 5-2. Ma a rischiare di più è un’altra panchina.

Fiorentina, Sabatini: “Italiano rischia l’esonero con la Lazio”. Ecco l’erede

In questa stagione sono saltati già diversi allenatori. Soprattutto, come ovvio che sia, nella seconda metà di classifica. Alvini, Stroppa, Giampaolo, il compianto Mihajlovic e Cioffi, senza considerare Nicola, esonerato e poi subito ripreso. A rischio per l’immediato non ci sono Inzaghi e Pioli, ma un altro in particolare.

Stiamo parlando di Vincenzo Italiano, tra i colpevoli di un’annata fino ad ora molto deludente per la Fiorentina. I viola hanno 23 punti, più vicini alla Serie B che alla zona Europa (lontana 12 punti), hanno vinto una sola partita delle ultime cinque. E oggi alle 18 affrontano una Lazio in formissima all’Olimpico. Il tecnico in questi mesi è stato spesso oggetto di critiche molto aspre dopo l’ottimo campionato dello scorso anno, con la qualificazione in Conference League la squadra è ancora in corsa.

Secondo il giornalista Sandro Sabatini, però, il risultato contro gli uomini di Sarri rischia di essere decisivo. “Se perde male contro la Lazio, Italiano verrà esonerato. Al suo posto sulla panchina della Fiorentina verrà promosso Aquilani, fresco vincitore della Supercoppa Primavera”, le sue parole a ‘Radio Radio’. I biancocelesti sono in stato di grazia, la prestazione col Milan è un campanello d’allarme importante per i viola. E la stima in società per Aquiliani, che da diverse stagioni ormai fa un grande lavoro (e vince) nel settore giovanile, è davvero importante. Commisso e Barone si aspettano un cambio di marcia netto.