PAGELLE E TABELLINO Napoli-Roma 2-1: Paradiso Simeone, super Matic

Osimhen stappa Napoli-Roma con un gran gol. Pareggio di El Sharaawy: la decide un argentino, Simeone per il 2-1 finale

PAGELLE NAPOLI

Meret 6 – Un paio di incertezze in impostazione, poi marca presente: si supera su Cristante. Non può nulla su El Sharaawy

Di Lorenzo 6.5 – Belli i confronti su Spinazzola ed El Sharaawy

Rrahmani 6.5 – Sempre attento agli inserimenti

Minjae 8 – Non sbaglia nulla su Abraham. Non sbaglia proprio nulla in generale

Mario Rui 6.5 – Pendolino in chiusura, propositivo con qualità (68′ Olivera – Potenza a disposizione del Napoli)

Anguissa 6.5 – Copre tanto campo, bene nel confronto con i mediani della Roma

Lobotka 7.5 – Non sbaglia un passaggio: e non è una novità. Ottimo anche in chiusura: fondamentale

Zielinski 7 – Apre l’azione del gol, i movimenti mettono sempre in difficoltà i difendenti della Roma (91′ Ndombele sv)

Lozano 5.5 – Bella partita: avvio lento, poi si innesca e per la fascia sinistra giallorossa sono dolori. Si perde, però, El Sharaawy in occasione del gol del pareggio. Errore grave (75′ 6.5 Rasapadori – Ci mette dentro un sacco di qualità)

Osimhen 8 – Una perla il gol che segna il destino del primo tempo: Smalling e Ibanez sudano più delle fatidiche sette camice (75′ Simeone 8 – Fa il gol, semplicemente, più importante della sua carriera)

Kvaratskhelia 7 – E’ in giornata: quindi, è imprendibile. Assist ed ottime giocate. Esce per dare campo ad Elmas e ad una geografia diversa sulla sinistra (68′ Elmas 6.5 – Ingresso veemente)

All. Spalletti 8 – Vince una gara difficilissima: indovina la partita ed i cambi. Poco da aggiungere

PAGELLE ROMA

Rui Patricio 6.5 – Non può nulla su Osimhen e Simeone, bene su Lozano ed altre circostanze

Mancini 6 – Qualche difficoltà, inevitabile, con Kvara ma non sfigura

Smallling 7 – combattente su Osimhen, bellissimo duello

Ibanez 5 – Sbaglia il tempo in occasione del gol del Napoli

Zalewski 7 – Si muove con carattere: non sempre semplice tenere sulla fascia sinistra del Napoli. Caparbio, mette dentro una gran palla ad El Sha che vale il pareggio

Matic 7 – Ci mette fisico e qualche buona imbucata (83′ Tahirovic sv)

Cristante 6.5 – Meno qualità di Matic ma regala tanta intensità

Spinazzola 6 – Primo tempo dove si presenta anche alla conclusione, ma Mou non lo apprezza nelle due fasi (46′ El Sharaawy 7.5 – Gara frizzante, anche quando è costretto a ripiegare: premia la scelta di Mou con il gol del pareggio)

Pellegrini 5.5 – Si prende pause durante la gara, non riesce ad entrare come vorrebbe quando conta (83′ Bove sv)

Dybala 5.5 – Come Pellegrini, senza capacità di determinare

Abraham 6 – Perde la battaglia con Kim, ma senza mai demordere (73′ Belotti 5 – Si vede poco nei minuti concessi per l’infortunio di Abraham)

All. Mourinho 6.5 – Perde, ma se gioca così va in Champions

PAGELLA ARBITRO

Orsato 7 – Nulla da eccepire, gestita bene

TABELLINO

RETI: 17′ Osimhen, 73′ El Sharaawy, 86′ Simeone

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smallling, Ibanez, Zalewski, Matic, Cristante, Spinazzola, Pellegrini, Dybala, Abraham. A disposizione: Boer, Svilar, Vina, Kumbulla, Camara, Bove, Volpato, Tahirovic, Belotti, Solbakken, El Shaarawy. Allenatore: Mourinho

ARBITRO: Orsato di Schio (VAR: Di Paolo)

AMMONITI: Dybala (R), Osimhen (N), El Sharaawy (R)

ESPULSI: