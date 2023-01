PAGELLE e TABELLINO Juventus-Monza 0-2: Palladino mette KO Allegri, super Pessina

Juventus-Monza: pagelle e tabellino del primo tempo del match dell’U-Power Stadium valido per la ventesima giornata del campionato di Serie A. Vittoria storica dei brianzoli di Palladino grazie alle reti di Ciurria e dell’ex Mota

JUVENTUS

Szczesny 5,5 – Su Caprari non è reattivissmo, per sua fortuna il gol viene annullato. Su Ciurria e Mota le responsabilità sono di altri.

Gatti 5 – Allegri lo preferisce ad Alex Sandro e come tutta la retroguardia bianconera patisce le offensive del Monza. Non dà supporto a De Sciglio nel limitare lo scatenato Carlos Augusto.

Bremer 4,5 – Mota non gli dà punti di riferimento e gli fa girare la testa. Buco clamoroso sul raddoppio dei brianzoli per uno della sua statura. Da bocciare finora il suo 2023.

Danilo 5 – Anche lui ha le sue colpe sulla rete di Ciurria. Prova a farsi perdonare ad inizio ripresa ma oggi non è giornata.

De Sciglio 4,5 – Torna titolare e patisce le folate di Carlos Augusto. Pomeriggio di sofferenza, lontano da una condizione accettabile (65′ Vlahovic 5,5 – Torna in campo nel boato dell’Allianz: qualche buon movimento, troppo poco però per impensierire la difesa del Monza).

Fagioli 5 – Parte bene ma il fuoco dentro si spegne subito. Sbaglia tanti palloni in appoggio (Soulé 6 – Con un paio di guizzi prova ad accendere il pubblico bianconero).

Paredes 4 – Prestazione imbarazzante, in totale confusione nel cuore del centrocampo bianconero. Così, a fine stagione, sarà addio (46′ – A parte un potente destro in area, anche lui fatica a dare ritmo alla mediana bianconera).

Rabiot 5 – Anche il francese ‘tradisce’ Allegri nel pomeriggio dell’Allianz Stadium. Pochi strappi e lucidità: si perde nel marasma generale.

Kostic 4,5 – Sverniciato dal guizzante Ciurria sul vantaggio del Monza. Fatica in fase difensiva e in proiezione d’attacco non azzecca un cross (Iling-Junior 5,5 – Poco sollecitato dai compagni di squadra sul binario mancino).

Di Maria 4,5 – Non illumina come dovrebbe, appannato e innervosito dalla marcatura del ‘cagnaccio’ Izzo. E senza le sue invenzioni, inevitabilmente, la Juve fa fatica ad accendersi e a creare pericoli. No Fideo, no party.

Kean 4,5 – Riceve solo palloni sporchi, ma anche lui ci mette del suo per far rumoreggiare il pubblico dell’Allianz Stadium. La difesa ospite lo tiene a bada abbastanza agevolmente. Fischiatissimo all’uscita dal campo (58′ Milik 6 – Almeno lui ci prova: impegna Di Gregorio con un gran sinistro dal limite).

All. Allegri 4 – Juventus disastrosa, senza una parvenza di gioca e che fa acqua in difesa: dieci gol presi nelle ultime tre gare di campionato sono un’enormità. Il rampante Palladino gli dà una lezione e adesso – almeno in campionato – sarà durissima rialzarsi dopo questa botta.

MONZA

Di Gregorio 7 – La Juve non gli crea pericoli nel primo tempo, nella ripresa abbassa la saracinesca: insuperabile sui missili di Locatelli, Milik e Di Maria.

Izzo 7 – Fischiatissimo dall’Allianz Stadium, il difensore napoletano non batte ciglio e gioca con la solita ‘garra’ agonistica.

Pablo Marì 7 – Non da modo a Kean di battere a rete e guida con lucidità la difesa ospite. Tiene botta anche su Milik e Vlahovic: uno dei leader della squadra.

Caldirola 6,5 – Sempre attento e al posto giusto nel chiudere gli spazi in area biancorossa (69′ Marlon 6 – Bada al sodo e a contenere gli attacchi dei padroni di casa).

Ciurria 7,5 – Terzo gol nelle ultime quattro partite: vena da bomber consumato ma non solo. Gioca a tutta fascia ed è un pericolo costante per la Juventus. Uno dei punti di forza del Monza di Palladino (79′ Birindelli SV).

Machin 7 – Partita ordinata tatticamente, impreziosita dal filtrante per il vantaggio di Ciurria (77′ Ranocchia SV).

Rovella 7 – Prova di spessore nelle due fasi, chiude e riparte con velocità. E’ pronto per tornare alla base la prossima stagione e si merita gli applausi dei tifosi bianconeri al momento della sostituzione (59′ Sensi 6 – Amministra le operazioni a centrocampo).

Carlos Augusto 7,5 – Un razzo sulla sinistra: si beve la difesa juventina e recapita sui piedi di Mota la palla del raddoppio. Uno dei migliori esterni del campionato e anche nel pomeriggio dello Stadium lo ha dimostrato.

Pessina 8 – Domina e trascina il Monza, da vero capitano. Lo trovi ovunque: imposta, rifinisce e morde le caviglie avversarie. Centrocampista totale, l’insostituibile di Palladino nello scacchiere biancorosso.

Caprari 6,5 – Firma un gran gol, annullatogli per pochi centimetri per offside. Crea spazi per i compagni, sta benissimo e quando parte in dribbling è dura fermarlo (69′ Petagna 6 – Si gira bene in area, trovando i guanti di Szczesny).

Mota 7 – La mossa di Palladino che lo preferisce a Petagna. E l’ex della contesa non delude: movimenti perfetti da falso nueve, ciliegina sulla torta il guizzo a scartare Szczesny che vale il sigillo del 2-0 per il Monza.

All. Palladino 8 – Partita preparata benissimo e prova praticamente impeccabile del suo Monza. Vittoria storica all’Allianz Stadium: imbriglia Allegri e stravince il duello con il ben più esperto collega. Un pomeriggio da sogno per lui e per tutti i tifosi brianzoli.

Arbitro: Aureliano 6 – A parte qualche scaramuccia, gestisce senza particolari difficoltà il match dell’Allianz Stadium.

TABELLINO

JUVENTUS-MONZA 0-2

18′ Ciurria; 39′ Mota

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio (65′ Vlahovic), Fagioli (46′ Soulé), Paredes (46′ Locatelli), Rabiot, Kostic (46′ Ising-Junior); Di Maria, Kean (58′ Milik). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Pogba, Miretti. Allenatore: Allegri

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola (69′ Marlon); Ciurria (79′ Birindelli), Machin (79′ Ranocchia), Rovella (59′ Sensi), Carlos Augusto; Pessina, Caprari (69′ Petagna); Mota. A disposizione: Cragno, Donati, Antov, Carboni, Barberis, Valoti, Colpani, D’Alessandro, Gytkjaer. Allenatore: Palladino

Arbitro: Aureliano (sez. Bologna)

VAR: Fourneau

Ammoniti: Caprari (M)

Espulsi:

Note: recupero 3′