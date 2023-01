Milan-Sassuolo: Pioli perde un giocatore, out Leao

Il tecnico rossonero mescola le carte. Ecco le scelte ufficiali per la partita contro i neroverdi di Dionisi

E’ un Milan che cambia volto quello che scenderà in campo fra pochissimo a San Siro contro il Sassuolo. Stefano Pioli a sorpresa ha deciso di escludere Rafael Leão.

L’attaccante portoghese va in panchina al pari di Simon Kjaer, Brahim Diaz e Junior Messias. Il tecnico dei rossoneri, dopo i passi falsi pesanti contro l’Inter e Lazio, sceglie così di mettere fuori perdine importanti.

Confermata, invece, la presenza di Charles De Ketelaere, che torna titolare dietro la punta, che sarà ancora una volta Olivier Giroud. La trequarti sarà completata da Ante Rebic e Alexis Saelemaekers.

A sostituire Ismael Bennacer, squalificato, sarà Rade Krunic; per l’infortunato Fikayo Tomori, invece, ecco Matteo Gabbia e non Simon Kjaer. Il reparto difensivo, davanti a Ciprian Tatarusanu, sarà completato, inoltre, dai recuperati Calabria e Theo Hernandez.

Milan, nuovo stop: out Sergino Dest

In casa Milan non c’è pace. I rossoneri, che devono fare i conti con gli infortuni di Mike Maignan, Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Fikayo Tomori, perdono anche Sergino Dest. L’americano è out per un affaticamento muscolare. Torna tra i convocati, invece, Ballo-Toure.

Le scelte di Pioli e Dionisi

MILAN (4-2-3-1): Tătăruşanu; Calabria, Gabbia, Kalulu, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebić; Giroud. A disp.: Mirante, Vásquez; Ballo-Touré, Kjær, Thiaw; Adli, Díaz, Pobega, Vranckx; Leão, Messias, Origi. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Marchizza, Erlić, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Obiang, Traorè; Berardi, Defrel, Laurienté. A disp.: Pegolo, Russo; Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Henrique, M. Lopez, Thorstvedt; Álvarez, Ceide, D’Andrea. All.: Dionisi.