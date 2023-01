Milian umiliato: Calabria chiede scusa e i tifosi cantano

La squadra di Stefano Pioli affonda anche contro i neroverdi. Ecco cosa è successo a fine partita

Il Milan non rialza la testa e viene umiliato dal Sassuolo. I rossonero escono così con le ossa rotte da San Siro.

Un 5 a 2 pesantissimo, in cui la squadra di Stefano Pioli ha messo in mostra i soliti problemi. Quei difetti che hanno permesso ai neroverdi di segnare con estrema facilità, come avevano fatto Lazio e Inter.

A fine partita, inevitabili i fischi – nemmeno così assordanti, in realtà – da parte di un San Siro, anche oggi pieno (più di 70mila tifosi). Niente contestazione, invece, da parte della Curva Sud, che ha preferito cantare per tutto il match, intonando, nel finale, il coro “Vogliamo 11 leoni nel derby”.

Come accade al termine di ogni partita, i giocatori rossoneri si sono, poi, diretti sotto la Curva per ricevere i cori degli ultras. Ovviamente tutti scuri in volto: tra questi, Davide Calabria, il capitano, che ha chiesto scusa a tutti, allargando le braccia. Giroud, invece, è tornato negli spogliatoi, con le lacrime agli occhi.