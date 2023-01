Juve-Monza, i due volti dell’Allianz: furia contro Federcalcio e Lega, boato per Pogba

Infuria la protesta dei tifosi della Juventus durante il match di campionato contro il Monza. Fischi anche durante il minuto di raccoglimento per la scomparsa di Tavecchio

Sono fischi assordanti all’Allianz Stadium per la Federcalcio, la Lega Serie A e le istituzioni del calcio italiano. I tifosi della Juventus sono furenti dopo la penalizzazione di -15 al club bianconero per la vicenda plusvalenze e si sono fatti sentire prima del fischio d’inizio del match di campionato contro il Monza.

I fischi dello Stadium hanno macchiato il minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Federcalcio, insieme ai cori contro la Lega Serie A della curva bianconera. In precedenza i sostenitori bianconeri avevano fischiato l’inno della Lega all’ingresso in campo delle due squadre.

Clima infuocato all’Allianz Stadium contro le istituzioni del calcio italiano e anche fuori dallo stadio i supporter bianconeri hanno alzato la voce, caricando e stingendosi attorno alla squadra di Massimiliano Allegri. “Si serrino i ranghi, si compattino le schiene, che mai si abbassino le nostre bandiere“, lo striscione di un gruppo organizzato della curva juventina. I tifosi hanno esposto, inoltre, anche un altro striscione per ricordare il ventennale della scomparsa dell’Avvocato Gianni Agnelli.

Fischi assordanti per Lega e Federcalcio, boato invece dell’Allianz Stadium per Paul Pogba e Dusan Vlahovic alla lettura delle formazioni. I due assi di Allegri sono tornati disponibili dopo un lungo periodo (per il francese è la prima apparizione ufficiale tra i convocati) e nella ripresa potrebbe esserci spazio per entrambi.