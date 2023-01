La furia di Allegri si abbatte sulla Juve: “Chi non è in grado, resta fuori”

Massimiliano Allegri si trova a commentare il passo falso della Juventus contro il Monza: le parole del tecnico bianconero

La Juventus va ko in casa contro il Monza. Dopo il pareggio pirotecnico contro l’Atalanta, i bianconeri vengono battuti 2-0 dalla formazione di Palladino.

Nel post match Massimiliano Allegri a ‘DAZN’ commenta così la prestazione dei suoi: “Un primo tempo così non l’avevamo mai fatto e questo deve farci riflettere. Nel secondo tempo è andata meglio ma del primo tempo bisogna parlarne”.

CONTRACCOLPO PENALIZZAZIONE – “Con l’Atalanta è stata una partita particolare. Io guardo i dati: in tre partite abbiamo fatto un punto e subito dieci gol, anche facili, soprattutto oggi. Bisogna lavorare: dobbiamo essere consapevoli della classifica che abbiamo, purtroppo, in questo momento”.

LENTI – “Siamo stati parecchio lenti e non abbiamo avuto neanche la forza di reazione dopo il gol annullato a loro. Siamo stati poco reattivi, poco cattivi: bisogna rientrare all’interno della stagione, da Napoli in poi abbiamo fatto tre prestazioni non all’altezza. Si può perdere, ma bisogna perdere in un altro modo”.

FORMAZIONE SECONDO TEMPO – “Per novanta minuti non la puoi fare, ma neanche farsi infilare a difesa schierata. In questo momento ci entrano dentro troppo facilmente”.

APPROCCIO – “Io so che noi dobbiamo pensare a lavorare sul campo, chi non è in grado di fare questo sta fuori. Dobbiamo fare dei punti perché ora ne abbiamo 23, questo dice la classifica. Bisogna lavorare su quella classifica che, momentaneamente, è quella reale. Bisogna riprendere con serenità e cattiveria perché giovedì abbiamo una partita da dentro o fuori”.

Juventus-Monza, Allegri: “Devo essere per forza arrabbiato”

COPPE PRIORITARIE – “Assolutamente no, altrimenti si entra in un vortice dal quale non si esce più. Abbiamo preso dieci gol in tre partite: non deve più accadere”.

MILIK – “Ha qualcosa al flessore, ha sentito tirare e sarà fuori. Vlahovic sta bene, Kean – anche se non ha fatto una buona partita – ma finora ha fatto gol finora”.

CALCOLI CHAMPIONS – “Devo essere per forza arrabbiato, abbiamo perso per la prima volta in casa. Non possiamo prendere due gol con quella facilità”.