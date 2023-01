Allegri spaventa i tifosi: “Pensiamo alla salvezza”. L’unica luce è Pogba

Massimiliano Allegri non nasconde la sua delusione in conferenza stampa al termine del match perso in casa dalla Juventus contro il Monza. La gioia invece di Palladino, che svela un retroscena su Galliani

La Juventus sprofonda in classifica dopo batosta con il Monza. E’ festa grande per l’undici di Raffaele Palladino, che grazie alle reti di Ciurria e Mota sbanca l’Allianz Stadium.

I biancorossi sorpassano in classifica la ‘Vecchia Signora’ che resta a 23 punti, complice anche la pesante penalizzazione di -15 dopo la sentenza plusvalenze della Corte Federale d’Appello. Massimiliano Allegri striglia la squadra in conferenza stampa e guarda in faccia la realtà: “E’ un periodo delicato ed è normale che sia così. Ma non dobbiamo avere alibi. Adesso la classifica reale parla di 23 punti: dobbiamo fare quei punti che ci portano alla salvezza“, ha spiegato Allegri. Il tecnico bianconero risponde anche alla domanda di Calciomercato.it sui singoli: “Se mi aspettavo che prendessero in mano la squadra? Nel secondo tempo non siamo riusciti a fare gol, il loro portiere ha fatto delle belle parate. Tutto questo è figlio della prima parte: non possiamo fare un primo tempo del genere”.

Sull’ipotesi ritiro: “Non ho deciso niente, vedremo. In questo momento bisogna essere responsabili”. Sicuramente uno dei momenti più difficili della carriera di Allegri: “E’ particolare, bisogna lavorare per fare meglio. La società mi è vicina, non sono solo. Per questo sono sereno”. Una piccola luce nel buio, l’imminente rientro di Pogba: “Oggi avevo in mente di farlo entrare, poi la partita si è messa in un certo modo. Contro la Lazio troverà spazio, dall’inizio o a gara in corso”.

Juventus-Monza, Palladino fa festa e svela: “Galliani mi ha regalato la sua cravatta”

Dall’altra parte della barricata, Raffaele Palladino sprizza gioia da tutti i pori dopo l’impresa del suo Monza che ha bissato così la vittoria storica dell’andata dall’U-Power Stadium.

L’allenatore biancorosso mostra tutta la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Non abbiamo mai rinunciato a giocare, mi è piaciuto il coraggio e la mentalità dei ragazzi. Mi sono emozionato, non ci aspettavamo di fare risultato pieno in questo stadio e contro un grande avversario come la Juventus. Zona Europa? Il nostro scudetto è la salvezza, non dimentichiamoci da dove siamo partiti – prosegue Palladino – E’ stata una rincorsa e dobbiamo continuare il nostro percorso. Non abbiamo fatto ancora nulla: dobbiamo prima raggiungere il nostro obiettivo”.

Infine, Palladino svela un divertente retroscena sull’Ad Galliani: “Nello spogliatoio c’era tanto entusiasmo e felicità, il Dottor Galliani quasi piangeva. Mi aveva fatto una promessa ad inizio partita e dopo la vittoria mi ha regalato la sua cravatta gialla. E’ un ricordo che porterò sempre con me”.