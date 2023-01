HIGHLIGHTS | Crisi nera per il Milan: il Sassuolo passa 5-2 a San Siro

Il Milan non riesce più a uscire dalla crisi di gioco e risultati. Oggi è arrivata una pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo

Il Milan non riesce più a riprendersi dal periodo estremamente negativo che sta affliggendo i rossoneri a gennaio. I rossoneri erano attesi oggi a una prestazione importante, ma hanno denunciato ancora una volta grossi limiti dal punto di vista difensivo.

La partita, in realtà, era iniziata anche con i migliori auspici per i padroni di casa, dato che Olivier Giroud aveva sbloccato ben presto la partita ma il gol è stato annullato per fuorigioco. Tra il 19esimo e il 21esimo, però, succede di tutto e in favore degli ospiti. Il Sassuolo, ispirato da un Domenico Berardi in gran forma, serve un assist al bacio a Gregoire Defrel che non sbaglia. Due minuti dopo è sempre l’esterno d’attacco calabrese a lanciare Davide Frattesi che raddoppia. Il Milan è tramortito e Berardi infierisce: di testa è proprio l’attaccante italiano a firmare il 1-3, non prima del gol di Giroud che torna a segno.

Il Milan affonda nel secondo tempo: finisce 2-5

Il secondo tempo ci si aspetta una reazione importante da parte del Milan, ma i rossoneri affondano ulteriormente: Lauriente firma il rigore dell’1-4 ed è notte fonda per i campioni d’Italia.

Pioli opera diversi cambi e si vede anche annullare un gol di Ante Rebic. A trovare l’1-5, invece, è il Sassuolo grazie a una rete di Matheus Henrique, ancora su assist di Berardi. Due minuti dopo un gran gol di Divock Origi rende meno pesante un passivo comunque clamoroso. Il Milan resta a 38 punti, a questo punto a braccetto con l’Atalanta e a -2 dall’Inter in attesa nel derby e con la possibilità di essere superato sia dalla Lazio sia dalla Roma. A breve arriveranno gli highlights del match.

MILAN-SASSUOLO 2-5 (Defrel 19′, Frattesi 21′, Giroud 24′, Berardi 30′, Lauriente rig. 47′, Matheus Henrique 79′, Origi 81′)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan* 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce* e Sassuolo* 20, Spezia* 18, Verona 12, Sampdoria* 9, Cremonese* 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione