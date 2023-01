DIRETTA Serie A, Juventus-Monza 0-1 | Ciurria sblocca la partita LIVE

Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, e il lunch match di oggi, scende in campo la Juventus per la ventesima giornata del campionato di Serie A

La Juventus torna in campo, dopo il rocambolesco pareggio ottenuto nel turno precedente contro l’Atalanta, e per la ventesima giornata del campionato di Serie A ospita il Monza di Berlusconi e Galliani.

Il match d’andata segnò l’esordio sulla panchina brianzola dell’attuale allenatore, Raffaele Palladino, e vide forse il punto più basso della stagione bianconera, sconfitta per 1-0 dal gol di Gytkjaer e in dieci per l’espulsione per fallo di reazione di Angel Di Maria. Come detto, i bianconeri di Massimiliano Allegri, penalizzati di quindici punti, arrivano alla sfida di oggi dopo il 3-3 contro l’Atalanta di domenica scorsa. Di contro, gli avversari di giornata sono reduci dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e non perdono in campionato dal 10 novembre scorso, contro la Lazio di Sarri all’Olimpico. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dell’Allianz Stadium di Torino.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-MONZA

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. All. Allegri

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Rovella, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Caprari; Mota. All. Palladino

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Inter* 40, Milan* 38, Atalanta* 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino* 27, Empoli* 26, Bologna* 26, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce* e Sassuolo* 20, Spezia* 18, Verona 12, Sampdoria* 9, Cremonese* 8.

*Una partita in più

**15 punti di penalizzazione