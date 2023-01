Pioli tocca il fondo. E spunta una richiesta incredibile

La pesante sconfitta contro il Sassuolo rischia di lasciare degli strascichi in casa Milan: scenario inedito su Pioli

Disastro totale. Non ci sono altri termini con cui definire la sconfitta interna subita dal Milan contro il Sassuolo, che torna da San Siro avendo realizzato ben cinque reti. Sulla graticola, per i tifosi rossoneri, c’è Stefano Pioli.

Tantissimi sono i ‘tweet’ polemici nei confronti dell’allenatore emiliano, che ora sembra aver esaurito il credito ottenuto per lo scudetto vinto nella scorsa stagione. Stefano Pioli nelle ultime settimane sembra aver perso completamente il polso dello spogliatoio e in queso 2023 sono arrivate sconfitte pesantissime. A partire dal 3-0 subito contro l’Inter in Supercoppa italiana, per poi arrivare alle ultime due di Serie A: 4-0 contro la Lazio e 5-2 contro il Sassuolo. Tra i tanti scenari invocati dai tifosi, c’è anche chi chiede un esonero immediato e uno Zlatan Ibrahimovic come allenatore fino al termine della stagione.

Scenario inedito dei tifosi: esonero per Pioli e Ibrahimovic come allenatore

Il momento è delicatissimo per il Milan e il massimo responsabile, per i tifosi rossoneri, sembra essere Stefano Pioli: c’è anche chi chiede di avere Zlatan Ibrahimovic come nuovo allenatore.

Lo svedese è stato uno dei protagonisti della rinascita dei rossoneri negli anni scorsi, portando la propria mentalità vincente all’interno dello spogliatoio. Di seguito alcuni dei moltissimi tweet polemici dei tifosi rossoneri nei confronti di Pioli.

Comunque dire alla prima di ritorno, della squadra campione in carica, che “il nostro scudetto sarà la zona Champions” è peggio, più pericoloso, svilente, umiliante e degradante di quando inzaghi disse che “non si può pensare di dominare l’Empoli a SanSiro”#pioli — Milanista22 (@reverofnalim) January 29, 2023

Ho paura per il derby finisce malissimo se #Pioli non si sveglia — מתיא מאָנטואָראָ (@JeriCool94) January 29, 2023

Credo che l’esonero sarebbe l’atto più sensato per il bene del #Milan ma anche per il bene dello stesso Stefano #Pioli!

Entrambi hanno bisogno di un nuovo inizio.

Se dopo questo periodo si prendono 5 gol a #SanSiro da campioni in carica contro il #Sassuolo è giusto così🔴⚫️ — Jorgji D Gagu (@JorgjiG) January 29, 2023

Sto sentendo le parole di #Pioli , non ha assolutamente idea di cosa fare.

È alla deriva totale #MilanSassuolo — Dario Di Giovanni (@dariodigida) January 29, 2023

perché non ci sta l’ufficialità di #Pioli esonerato? — 𝐨𝐦𝑨𝐫𝐢 👁‍🗨 (@omaritcl) January 29, 2023

Mettere Pioli alla porta é l’unica cosa buona da fare in questo momento. #MilanSassuolo #Pioli — Alessandro Veronese (@AlexVero84) January 29, 2023