Il nuovo acquisto nell’affare: il rinforzo per il Milan arriva dalla Serie A

Il Milan punta ad un nuovo attaccante e propone una tra le delusioni del mercato come pedine di scambio: affare in Serie A

Obiettivo: rilanciarsi. Il Milan vuole mettersi alle spalle la settimana terribile, quella che ha visto i campioni d’Italia soccombere contro Inter e Lazio, incassando sette gol senza realizzarne neanche uno.

Un doppio ko che ha fatto scattare l’allarme su una squadra che è apparsa in difficoltà dall’inizio del nuovo anno. Pioli fa i conti soprattutto con un problema in attacco dove Leao e Giroud stanno attraversando un momento difficile, dopo aver sopperito alle difficoltà dei vari de Ketelaere, Saelemaekers, Messias e alle assenze prolungate di Origi e Ibrahimovic. Proprio nel reparto offensivo i rossoneri hanno provato a intervenire sul mercato con l’idea Zaniolo che non si è concretizzata per la distanza incolmabile tra richiesta e offerta. Ma il rinforzo giusto potrebbe arrivare comunque in Serie A e a portarlo potrebbe essere proprio uno degli acquisti che meno ha reso finora.

Calciomercato Milan, Adli porta il nuovo attaccante

Tra i calciatori che meno sono riusciti ad incidere nel Milan c’è anche Yacine Adli. Il 22enne francese ha collezionato appena 114 minuti in campo, distribuiti in quattro presenze. Ecco allora che non sarebbe un problema per Pioli sacrificarlo per arrivare ad un rinforzo nel reparto offensivo.

Il Milan potrebbe così tornare su un vecchio obiettivo, un italiano che, al contrario dei rossoneri, ha iniziato alla grande il 2023. Si tratta di Riccardo Orsolini. Il 26enne attaccante del Bologna è stato autore di un gol ed un assist nella partita vinta venerdì contro lo Spezia, confermando il suo momento d’oro. La rinascita dell’attaccante rossoblù si deve anche a Thiago Motta che finora è riuscito a tirare fuori tutte le sue potenzialità.

Così il Milan potrebbe tornare a pensare a lui, provando a tentare il Bologna con Adli come contropartita. Il francese è già stato accostato alla società emiliana e potrebbe quindi essere una pedina fondamentale per convincere la dirigenza rossoblù. Orsolini come possibile rinforzo per il Milan: la carta giusta può essere Adli.