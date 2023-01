“Allegri via subito”: scoppia il caos dopo Juventus-Monza

Altra sconfitta per la Juventus che cede in casa contro il Monza: furiosi i tifosi juventini che puntano Allegri per la scelta di un calciatore

La Juventus perde in casa contro il Monza. Due a zero il punteggio finale di una partita che ha visto la squadra di Palladino dominare nel primo tempo e controllare, con qualche affanno, nella ripresa.

Ciurria e Mota i marcatori all’Allianz Stadium in un pomeriggio da incubo per i bianconeri. Sul banco degli imputati, neanche a dirlo, finisce Allegri: tecnico toscano sotto accusa, ancora una volta, per il non gioco della sua squadra, ma non soltanto. Ci sono alcune scelte di formazione ad essere messe sotto processo dal popolo bianconero che sui social non risparmia critiche, mettendo nel mirino il fatto di aver schierato un determinato calciatore.

Calciomercato Juventus, tifosi invocano l’addio di Allegri

La scelta di Kean titolare è una delle accuse rivolte ad Allegri per la sconfitta della Juventus contro il Monza. L’attaccante è considerato “un panchinaro e nemmeno il primo della lista” da Vittorio Oreggia, ma anche altri utenti lo mettono nel mirino.

Il tecnico toscano non è risparmiato e c’è chi invoca un ribaltone immediato in panchina: “Allegri via subito” invoca un utente che chiede all’ex presidente Andrea Agnelli di farsi carico dei soldi necessari all’esonero, visto che è stato lui a volerlo richiamare alla guida della Juventus. La richiesta trova sponda anche tra altri tifosi della Juventus e Kean torna ancora in ballo: “Errore gravissimo” quello di non sostituirlo alla fine del primo tempo per un altro utente. La Juve va ancora ko: Allegri (e Kean) sotto processo.

Ecco alcuni tweet:

L’idea di poter giocare con #Kean centravanti è una delle deviazioni di #Allegri È un panchinaro e nemmeno il primo della lista #JuveMonza — Vittorio Oreggia (@vitoreggia62) January 29, 2023

Dite ad #AndreaAgnelli di tirare fuori i milioni di tasca sua e di mandare via #Allegri subito. Chi sbaglia paga #JuveMonza — Tutankhazzon 🗽🇮🇹 (@Tutankhazzon) January 29, 2023

Questi secondo me si sono salvati con la penalizzazione perché comunque in Champions non ci andavano si so risparmiati na bella figura e …… #Allegri — Tano il bello (@antonio35625652) January 29, 2023

#Allegri che urla contro il suo stesso gioco addormentante, fa davvero mettere le mani nei capelli. #JuveMonza — Tutankhazzon 🗽🇮🇹 (@Tutankhazzon) January 29, 2023

#Kean fuori con 56’ minuti di ritardo. E gli 11 minuti sprecati a inizio ripresa sono un errore gravissimo di #Allegri per me. — Valerio (@val3riob) January 29, 2023