UFFICIALE gara rinviata: arrivano anche i ringraziamenti

La Lega Serie B ha comunicato il rinvio di Ascoli-Palermo, match valido per la 22/a giornata di campionato. Sono arrivati i ringraziamenti dei siciliani

C’è un cambiamento nel regolare svolgimento della 22/a giornata di Serie B. La gara, inizialmente prevista per sabato 28 gennaio tra Ascoli e Palermo, è stata spostata di 24 ore in avanti al giorno seguente.

Ieri la lega Serie B ha così comunicato con una nota ufficiale: “La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato il rinvio della gara valevole per la 3a giornata di ritorno della Serie BKT tra Ascoli e Palermo a domenica 29 gennaio alle ore 14:00 anziché sabato 28 gennaio alle ore 14:00″. Per i siciliani problemi con il volo aereo: le due società hanno dunque trovato l’accordo per il rinvio della gara che si sarebbe dovuta giocare oggi. Un’intesa che ha portato anche ai sentiti ringraziamenti da parte del Palermo, con un comunicato sul proprio sito: “Il Palermo FC, con il presidente Mirri e tutta la famiglia rosanero porgono i più sentiti ringraziamenti a tutti quanti si sono adoperati per fronteggiare gli impedimenti straordinari che non hanno consentito alla squadra di raggiungere Ascoli secondo il programma previsto per il match della ventiduesima giornata di campionato”.

Ascoli-Palermo rinviata: i siciliani ringraziano

Una situazione particolare ed estemporanea che ha quindi costretto il Palermo, e non solo, a mobilitarsi per evitare ulteriori problematiche.

Il tutto non sarebbe stato possibile senza l’ausilio dell’Ascoli e della Lega. Il comunicato conclude quindi: “In particolare si ringrazia per la straordinaria collaborazione e prontezza la Questura di Ascoli e tutte le forze dell’ordine interessate, la Lega BKT con il suo presidente Mauro Balata e il suo staff, e segnatamente il club bianconero con il suo patron Massimo Pulcinelli, il presidente Carlo Neri e il suo staff, oltre agli arbitri e ai broadcaster televisivi: un evidente esempio di come lo spirito di squadra nel calcio viva anche fuori dal campo di gioco”.