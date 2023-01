Milan-Sassuolo, dal mercato a De Ketelaere: la verità di Pioli

Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro i neroverdi, allenati da Dionisi

È vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri dopo il ko dell’Olimpico affronteranno il Sassuolo di Dionigi.

I campioni d’Italia stanno attraversando un momento di difficoltà mai vissuta prima. Pioli in conferenza stampa presenta il match di domani a San Siro e analizza il momento dei rossoneri.

Segui le dichiarazioni del tecnico LIVE con Calciomercato.it

Momento negativo – “Abbiamo un’opportunità domani. Per superare questo momento ci vuole grande capacità di compattezza e serve voltare pagina. Sappiamo che possiamo fare molto meglio. I nostri tifosi sono stati importanti per quello che hanno fatto all’Olimpico. Tocca a noi dimostrare di meritare il loro sostegno. Nessuno deve pensare che i calciatori non vogliano superare questo momento. Ho sempre visto grande attenzione e voglia di superare questo momento, che si supera solo lavorando. Si esce da questo momento con i risultati positivi”.

Messaggio ai tifosi – “I tifosi hanno bisogno di vedere le nostre qualità, non hanno bisogno di messaggi”.

Problema attacco – “Le ultime tre partite sono state negative, sono davvero tante le cose che possiamo fare meglio. E’ il collettivo che deve aiutare i singoli”.

Mercato? “Abbiamo le qualità e le risorse necessarie per uscire da questo momento. La società si è già espressa in merito al mercato”.

Gol subiti – “Nella fase difensiva bisogna essere più lucidi sia dal punto di vista individuale che di squadra”.

Punto infortunati – “Theo Hernandez si è allenato in gruppo e se oggi non dovesse avere problemi ci sarà. Calabria si è allenato con la squadra. Tomori domani no”.

De Ketelaere – “Sta sicuramente meglio fisicamente, ora è più forte e strappa di più. Ruolo? È un trequartista offensivo e se giocherà verrà impiegato lì. Tante volte abbiamo giocato con lui vicino a Giroud”.

Rade Krunic – “Sta bene ma non so se possa avere un minutaggio lunghissimo. E’ un’arma in più che abbiamo. Modulo? In questo momento bisogna fare le cose semplici, lavorando bene su ogni pallone. L’importante è vincere”.