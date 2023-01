HIGHLIGHTS | Il Torino risorge nel secondo tempo: 2-2 in casa dell’Empoli

Pareggio spettacolo tra Empoli e Torino al ‘Castellani’, con i toscani che sembrano aver messo la partita in ghiaccio prima della rimonta granata

Match a dir poco scoppiettante al ‘Castellani’ tra Empoli e Torino. Finisce 2-2 tra Zanetti e Juric, con un tempo a testa. Letteralmente. Un pareggio che non soddisfa nessuno probabilmente, anche se col senno di poi i granata possono dire di aver guadagnato un punto per come si era messa la partita.

Al 37′ è l’Empoli ad andare in vantaggio, capitalizzando un ottimo primo tempo grazie alla capocciata di Luperto da calcio d’angolo. Un sorpasso meritato, legittimato poi al 69′ da un super gol di Razvan Marin, l’ennesimo da fuori dopo quello bellissimo contro la Lazio all’Olimpico. Sembra una partita ormai indirizzata, anche perché il Torino non pareva in giornata, con il solito Vicario più che decisivo. Zanetti inserisce anche Bajrami per provare a chiuderla definitivamente, invece ci pensa il grande ex di giornata a riaprire i conti.

All’82’ Samuele Ricci, autore di una grande partita, fa 1-2 con un gol bellissimo, quasi da attaccante. Poi dopo 3 minuti un attaccante vero come Tony Sanabria pareggia con un sinistro magico su cui neanche Vicario può nulla. Non solo, perché nel finale il Torino è in trance agonistica e va pure a un passo dalla vittoria. Al 90′ Miranchuk prova la magia a giro col sinistro ma trova solo il palo. Finisce 2-2. L’Empoli fallisce quindi il sorpasso proprio ai granata, restando un punto dietro (26 contro 27) in classifica.