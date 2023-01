Cristiano Ronaldo, la prima ‘follia’ d’Arabia gli costa 780mila euro

Cristiano Ronaldo continua a far discutere, ‘follia’ dell’attaccante portoghese e anche piuttosto costosa: cos’è successo

L’avventura di Cristiano Ronaldo all’Al-Nassr è iniziata sicuramente in maniera non banale. Il portoghese è sbarcato nel campionato arabo sulla scorta di un contratto faraonico, che non è stato certo l’unico spunto di discussione in queste settimane.

Il debutto di CR7 nella sua nuova dimensione è stato infatti ritardato da una vecchia squalifica risalente ai tempi del Manchester United e dai problemi burocratici del club che ha dovuto attendere per poterlo tesserare. In campo, poi, il portoghese non ha iniziato nel migliore dei modi, con la sua squadra sconfitta in Supercoppa d’Arabia. Vedremo come andrà il prosieguo della sua avventura, di certo il giocatore non perde l’occasione per far parlare di sé. Con una prima ‘follia’ particolarmente costosa.

Cristiano Ronaldo non si smentisce mai: l’acquisto da 780mila euro

Ronaldo infatti avrebbe acquistato, secondo quanto riportato da ‘Deportes Cuatro’, un orologio di pregio, un articolo che costa la bellezza di 780mila euro. Un oggetto particolarmente lussuoso che conferma lo stile di vita particolarmente elevato che possono permettersi lui e la sua famiglia.

L’orologio in questione è prodotto dal marchio ‘Jacob & Co.’, di cui Ronaldo è ambasciatore ufficiale. Il modello è un “Caviar Flyin Tourbillon”, con un design personalizzato per il giocatore. La particolarità sta nel colore verde, che qualcuno ha visto come un segnale verso il suo nuovo paese d’adozione. Un colore che è molto sentito anche dagli appartenenti alla religione islamica. Il tutto incastonato con 388 gemme di tsavorite, con una cassa da 47 mm x 15,85 mm in oro bianco a 18 carati. Cose da Cristiano Ronaldo.