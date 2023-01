Inter, caos totale: “Immediatamente in tribuna”

Inter in difficoltà anche con la Cremonese, un giocatore nerazzurro in particolare manda l’ambiente su tutte le furie

L’Inter, dopo il ko con l’Empoli, è chiamata a vincere a tutti i costi contro la Cremonese quantomeno per tenere il passo in zona Champions, ma per i nerazzurri anche allo ‘Zini’ la partita non si presenta facile, anzi. Difficoltà esemplificate dal gran gol di Okereke dopo 11 minuti, che ha mandato avanti i grigiorossi.

Una prodezza che ha costretto i nerazzurri a rincorrere, la reazione è stata di buona intensità e qualità con il pari trovato di rapina di Lautaro Martinez in mischia. Spinta costante da parte dei nerazzurri, ma la squadra di casa, con la cura Ballardini, mostra di essere viva e pimpante e crea qualche problema. All’intervallo, si arriva sul punteggio di parità, con una gara che non sarà facile da volgere a proprio favore per i vice campioni d’Italia. E non tutti i giocatori di Simone Inzaghi si stanno esprimendo al meglio, con diverse critiche che arrivano dai tifosi a mezzo social nel corso del primo tempo.

Inter, Gagliardini bersagliato dai social: “Ma cosa ci fa in Serie A?”

Uno dei più criticati in assoluto, come avviene da diverso tempo a questa parte, è Roberto Gagliardini, autore di una prova incolore, con diversi errori e poca qualità.

Il centrocampista, schierato per la squalifica di Barella, non ha dato il meglio di sé e ancora una volta è finito nel mirino. In molti invocano Asllani e la panchina immediata, ce n’è anche per Inzaghi e per le sue scelte che non convincono. Ecco una raccolta dei tweet più polemici in assoluto:

Se si vuole andare in Champions, esonerare IMMEDIATAMENTE #Inzaghi , mandare in tribuna #Gagliardini e sperare che #Zhang venda a qualche Sceicco #CremoneseInter — PizzaH 🍕 (@frapizzah) January 28, 2023

Ma #Gagliardini che ci fa in Serie A? Mah#CremoneseInter — Simone FNS 🇵🇸 🇨🇺 🇦🇷 (@pombo1976) January 28, 2023

Ma è del mestiere questo? #Gagliardini — Roberto Girardi (@RobyGirardi) January 28, 2023

#Gagliardini poro fijo me fa pena. Prova, s'arrabatta, ma è scarso.

Ed intanto già perdiamo.#CremoneseInter — Gianni Rosati (@GianniRosati6) January 28, 2023

#CremoneseInter#gagliardini che prova il dribbling.

Ma quando mai ha fatto un dribbling a rientrare, in vita sua??? — Licia (@_Lineraaazzurra) January 28, 2023

Asllani in panca e Gagliardini titolare è da esonero immediato e conseguente ritiro del patentino da allenatore#Asllani #gagliardini #CremoneseInter — Lorenzo Ravelli (@RavelliLorenzo) January 28, 2023

Darmian non si fida a darla avanti perché c'è Gagliardini dalla sua parte lo capisco — Robin (@Roberto_1908) January 28, 2023