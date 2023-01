Calciomercato, tutte le news e le trattative del 28 gennaio

Tutte le notizie e gli aggiornamenti sulle trattative e i movimenti di calciomercato di oggi, sabato 28 gennaio 2023

Tiene ancora banco la situazione relativa a Nicolò Zaniolo che sta infiammando la situazione di una Roma che dal punto di vista del campo affronterà il Napoli domani sera al Maradona.

In casa Inter Skriniar resta sempre un tema d’attualità, con il PSG minaccioso anche per un ultimo assalto, mentre per l’estate vanno tenuti gli occhi sulla situazione. Questo e molto altro nella giornata odierna. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle principali trattative e notizie del giorno in Serie A e all’estero.

8.28 – Trapela assoluta compattezza tra proprietà, dirigenza e guida tecnica nella gestione del caso Zaniolo. Sono attese anche le parole di Mourinho. Il club valuta provvedimenti.

8.00 – Occhio sempre a Skriniar in casa Inter. Il Paris Saint Germain potrebbe anche provarci in extremis.