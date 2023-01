Inzaghi lo stima, ma in questa stagione non gli ha mai dato una chance. Entro la chiusura di questo calciomercato dovrebbe salutare i nerazzurri

Il match con la Cremonese potrebbe essere l’ultimo con la maglia dell’Inter, perlomeno in questa stagione. Nessuno spazio con Inzaghi, tante però le richieste. Negli ultimi tre giorni di mercato dovrebbe fare le valigie e salutare, per iniziare una nuova avventura.

Ha esordito in prima squadra l’anno scorso, Mattia Zanotti. 12 dicembre 2021, al ‘Meazza’ contro il Cagliari. Entrò nel finale di una gara stravinta dai nerazzurri per 4-0. Era già da tempo in orbita prima squadra e ci è rimasto per tutti questi mesi, facendo la spola con la Primavera di Chivu per la quale è invece un punto fermo.

Il tecnico rumeno lo stima, come del resto Inzaghi che però fin qui non gli hai mai dato l’opportunità per mettersi in mostra. Sempre in panchina, come accadrà anche oggi a Cremona.

Il terzino classe 2003 è comunque molto apprezzato, anche all’estero. In queste settimane lo ha trattato a lungo l’Az Alkmaar, mollando poi la presa negli ultimi giorni. Un ritorno di fiamma non è da escludere, in ogni caso continuerà ad essere seguito per l’estate.

Modena e non solo: bagarre in B per Zanotti

Al momento sul ragazzo nativo di Brescia sono molto più concrete squadre di Serie B. In particolare il Modena: come raccolto da Calciomercato.it, il club emiliano sta cercando una quadra con l’Inter, aperta a un prestito che consenta al ventenne di giocare con maggiore continuità in un campionato comunque non semplice come quello cadetto.

Il Modena è però chiamato a fare in fretta, perché per Zanotti si stanno muovendo pure Cittadella e Perugia. Come appreso da CM.IT, proprio gli umbri rappresentano il ‘pericolo’ maggiore per il Modena, visto che hanno dato la loro disponibilità a prendere il calciatore prima della chiusura del mercato.