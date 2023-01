Mourinho scontento a Roma: già scelta la prossima panchina

Continuano i rumors sul futuro di Josè Mourinho: il portoghese potrebbe essere presto tentato da una super panchina. L’indiscrezione

Non si arrestano le voci riguardanti il futuro di Josè Mourinho. Dopo le varie tentazioni per la panchina di una Nazionale post Mondiali, per lo ‘Special One’ potrebbe presto arrivare un’altra importantissima chiamata.

L’allenatore ha già detto no alla panchina del suo Portogallo: “Ringrazio il presidente della Federazione portoghese. Le sue parole mi hanno riempito di orgoglio. Dirmi che non ero la sua prima scelta ma la sua unica scelta e che avrebbe fatto di tutto per portarmi lì, mi ha fatto molto piacere”. Almeno per il momento, dunque, prosegue la sua avventura in giallorosso. Mou e la Roma sono alle prese con la vicenda Zaniolo: “Ha parlato il direttore prima della partita e lo ha fatto bene. L’importante oggi è aver vinto con un buon gioco di squadra, io ho la mia sensazione e credo che a febbraio lui starà qua ma il mercato è aperto e la sua voglia è di andare”. Negli ultimi giorni l’ex Inter si è espresso così sull’esterno classe 1999: “Ho un ottimo rapporto con lui, ho sempre cercato di aiutarlo, lui ha fatto uno sforzo massimo e per questo l’ho sempre difeso, anche quando è stato criticato per i pochi gol e assist. In questo momento lui vuole andare via, è una cosa che devo accettare, però dov’è la proposta? Se lui va via qualcuno deve venire in cambio. La situazione è inaccettabile e mi dispiace che in questa storia Tiago Pinto esca come il cattivo della storia, ma non è il cattivo della storia ma cerca di difendere gli interessi della squadra”. Presto, però, si potrebbe tornare a parlare anche del futuro dello ‘Special One’.

Calciomercato Roma, tentazione Chelsea per Mourinho

Secondo quanto riportato nelle ultime ore da Matt Hughes del ‘Daily Mail’, Mourinho sarebbe intenzionato a tornare in Premier League.

Il tecnico giallorosso avrebbe fatto sapere al Chelsea, tramite il suo entourage, di essere disposto a tornare ai ‘Blues’ in caso di separazione con la Roma. Tuttavia, almeno per il momento il club londinese sembra intenzionato a proseguire con Potter. Nella seconda parte di stagione l’ex Brighton dovrà conquistarsi la conferma sul campo. Con l’ombra di Mourinho sempre più ingombrante.