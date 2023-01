Vlahovic ceduto subito, blitz dell’agente e ok Juventus

Il bomber serbo è approdato in bianconero un anno fa per circa 70 milioni di euro più bonus, firmando un contratto fino a giugno 2026

Vlahovic è tra i big della Juventus che potrebbe dire addio in caso di esclusione dalla Champions dei bianconeri o per il mancato raggiungimento sul campo della stessa competizione. Con la penalizzazione inflittale dalla Procura federale, la squadra di Allegri è scivolata a metà classifica. Ora dista ben 14 punti dal quarto posto occupato dalla Roma.

Fonti estere confermano il fatto che il bomber serbo, autore fin qui di una stagione deludente anche a causa della pubalgia, non abbia alcuna intenzione di restare fuori dall’Europa che conta. Non a caso, come scrive ’90min.com’, il suo agente avrebbe già iniziato a scandagliare il mercato alla ricerca di una nuova destinazione top.

Chelsea, Manchester United e addirittura PSG valutano con attenzione il profilo del classe 2000, solo un anno fa strapagato da ‘La Vecchia Signora’ per strapparlo alla Fiorentina e alla folta concorrenza: in tutto 70 milioni di euro cash più un massimo di 10 come bonus. In aggiunta 8 milioni di commissioni all’agente e oltre 3 all’OFK Belgrado, il club che lo ha formato.

Calciomercato Juventus, sì a cessione Vlahovic adesso. Ma è più probabile in estate

Per Vlahovic, però, attenzione anche a un’altra big d’Europa. Nello specifico al Bayern Monaco, che non ha più preso un erede di Lewandowski, ceduto al Barcellona in estate. Harry Kane è il ‘sogno’ dei tedeschi, ma l’inglese sta trattando il rinnovo col Tottenham e comunque ha costi elevatissimi. L’alternativa potrebbe essere un profilo più giovane, uno appunto come Vlahovic.

Sempre secondo ’90min.com’, da parte della Juventus c’è disponibilità a trattare la cessione del centravanti ex Partizan Belgrado. A sorpresa, già in questi ultimissimi giorni di mercato. Naturalmente è quasi impossibile la partenza di Vlahovic entro il 31, mentre in ottica estate – tenuto conto di una esclusione dalla Champions – le probabilità sono molto elevate.