Di Maria-Giroud: operazione a sorpresa sul gong del mercato

L’argentino e il francese sono legati rispettivamente a Juventus e Milan con un contratto in scadenza a fine stagione. Le ultime dalla Spagna

Questo calciomercato di gennaio può regalarci ancora delle sorprese. Sorprese anche clamorose. In Spagna, per esempio, fanno i nomi di due big della nostra Serie A che potrebbero salutare in extremis: Angel Di Maria e Olivier Giroud.

L’argentino e il francese sono in scadenza di contratto a fine stagione. Il primo ha nei piani l’addio a zero, per tornare in Argentina – all’amato Rosario Central – per chiudere una carriera straordinaria con tanto di recentissima vittoria del Mondiale. Una sua permanenza a Torino non è da escludere del tutto, ma ad oggi parliamo di possibilità davvero residue.

Il secondo, invece, viaggia spedito verso il rinnovo per un’altra stagione. La strada è tracciata, come spiegatovi qui su Calciomercato.it quattro giorni fa: alla fine di questo mercato, quindi a metà della prossima settimana è atteso un nuovo ummit che – a meno di clamorose sorprese – porterà alla fumata bianca.

Rumors ispanici, però, danno il centravanti transalpino nel mirino di una big europea, vale a dire il Barcellona a caccia del sostituto di Depay andato all’Atletico, ritenendo possibile quindi un blitz dei blaugrana prima del gong di questa finestra invernale.

Calciomercato Juventus, anche Di Maria sulla lista del Barcellona per il post Depay

Stando a ‘fichajes.net’, i blaugrana hanno in agenda cinque nomi per rimpiazzare subito l’olandese. Oltre a Giroud, c’è anche quello di Angel Di Maria. Il rosarino ha già trattato a lungo col Barça l’estate scorsa. Fu Xavi, per questioni tattiche, ad opporsi al suo arrivo.

Gli altri tre in lizza per il post Depay al Barcellona sono l’ex Inter Alexis Sanchez ora al Marsiglia, Lucas Moura in uscita dal Tottenham di Conte e Roberto Firmino del Liverpool. Il brasiliano è in scadenza e nelle scorse ore è stato riaccostato ai nerazzurri. Cinque nomi per un posto, tempi ristrettissimi. Il Barcellona rischia di rimanere col cerino in mano…