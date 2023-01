Inter, Inzaghi bersagliato: “Esonero immediato”

Inzaghi nel mirino nel corso di Cremonese-Inter, il tecnico bersagliato: “Esonero immediato”

Impegnata nella trasferta dello Zini di Cremona, l’Inter è chiamata a risalire la china in classifica. Nel primo tempo però della sfida contro i grigiorossi non sono mancate le difficoltà.

La Cremonese infatti è passata in vantaggio grazie al super gol di Okereke, poi l’Inter è riuscito a rientrare in partita con Lautaro Martinez, al suo decimo centro in campionato. Le critiche però, da parte del pubblico di fede nerazzurra, non sono mancate. Tra i maggiormente bersagliati c’è anche il tecnico del club meneghino, Simone Inzaghi. I tifosi infatti non perdonano all’allenatore piacentino alcune scelte.

Cremonese-Inter, Inzaghi nel mirino della critica: “Esonero immediato”

In particolare, al centro della critica, c’è la decisione di schierare Gagliardini anziché Asllani. Una scelta che i tifosi nerazzurri faticano a comprendere. Tutti infatti avrebbero preferito vedere in campo il giovane centrocampista albanese anziché il numero 5, probabile partente a zero alla fine di questa stagione.

Su Twitter gli sfoghi dei tifosi nerazzurri non sono mancati. C’è chi chiede addirittura l’esonero immediato da parte del tecnico. Chi invece non si nasconde e reputa Inzaghi un allenatore “mediocre”. Chi invece ritiene che la panchina dell’Inter non faccia al caso del tecnico e chi, ancora, si chiede addirittura se possa essere considerato un allenatore di calcio.

