Juventus nerazzurra: due colpi in casa Inter

Marcelo Brozovic è ancora atteso al ritorno in campo, ma nel frattempo non è più l’imprescindibile della scorsa stagione. Ipotetica asta in estate

Quattro infortuni muscolari questa stagione e l’ombra del calciomercato, che per la prossima estate torna ad aleggiare su di lui. Marcelo Brozovic ha visto capovolgersi il suo mondo all’Inter e mentre Inzaghi lo attende in campo cambiano le strategie.

Il centrocampista croato ha quindi un futuro incerto dopo essere stato l’imprescindibile dal punto di vista tecnico e tattico in campo nel corso delle passate stagioni, quando non si riusciva a trovare una soluzione alternativa. Quest’anno Inzaghi è corso ai ripari con Calhanoglu, che si sta ben disimpegnando in quella zona, al netto dei risultati altalenanti della squadra. Tra qualche mese il solo Dumfries potrebbe non bastare, e dunque la società potrebbe valutare anche un sacrificio di Brozovic all’altare dei conti. Dopotutto l’alto ingaggio da 6,5 milioni di euro annui dopo il rinnovo, le condizioni fisiche e la carta d’identità da trentenne del croato potrebbero contribuire. Ciò non significa che il numero 77 sia in vendita, ma piuttosto verranno ascoltate le probabili offerte in arrivo

Calciomercato Inter, asta per Brozovic: dall’estero alla suggestione Juventus

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ potrebbe nascere qualcosa di simile a un’asta per Brozovic che piace a diverse big. In Spagna il solito Barcellona, da cui c’era stato già un interesse questo inverno, oltre al Real Madrid dove piace ad Ancelotti anche come erede di Modric. Non va poi dimenticato il Chelsea che ha bisogno di un nuovo centrocampista d’esperienza dopo Kante, e dove si rinfoltisce la schiera di calciatori croati. Non va inoltre dimenticata la Juventus, che già lo scorso anno prima del rinnovo sembrava interessata al regista di casa Inter che non considerò altre opzioni rispetto alla firma del nuovo contratto con il club di Suning. Qualora la situazione lo permettesse i bianconeri la nuova dirigenza juventina potrebbe farci un pensierino. Il prezzo di Brozovic si aggira comunque sulla trentina di milioni.

Al netto di quanto accadrà al croato, in casa Inter si riflette anche su Stefan de Vrij, che ha il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione, esattamente come Milan Skriniar. Lo slovacco è destinato all’addio, e senza rinnovo anche l’olandese cambierebbe aria. In tal caso non è da escludere che possa finire anch’egli nel mirino di una Juventus che ha bisogno di nuove forze in difesa.