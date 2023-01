Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 27 gennaio

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 27 gennaio 2023

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

L’apertura de ‘La Gazzetta dello Sport’ è dedicata al futuro dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo il trionfo in Supercoppa, è arrivato un altro pesante passo falso in campionato contro l’Empoli. Riflessioni già in corso in casa nerazzurra sul presente e il futuro della rosa attuale: sotto esame c’è anche Inzaghi, e diversi big sono in bilico e rischiano di lasciare l’Inter a partire dal prossimo calciomercato estivo. In taglio alto spazio dedicato all’intreccio Zaniolo-Ziyech.

La prima pagina del ‘Corriere dello Sport’ è invece dedicata alla Juventus. Massimiliano Allegri si appresta a ritrovare anche Pogba e Vlahovic: sul mercato, però, tiene banco il futuro del bomber serbo. Le sirene estere mettono in bilico l’ex Fiorentina, in attesa di novità sulle varie inchieste aperte extra-campo. Spazio in taglio alto a Nicolò Zaniolo: il Milan si ritira, pressing del Bournemouth ma il giocatore sembra intenzionato ad aspettare i rossoneri.

Infine, su ‘Tuttosport’ si parla del caso Juve. “La vogliono mandare in B?”, titola oggi il quotidiano torinese: la Procura federale, dopo il caso plusvalenze, ha chiesto una proroga di 40 giorni per indagare sulla manovra stipendi. Si parla già di maxi richiesta di penalizzazione e addirittura di possibile retrocessione in Serie B. In casa Torino, invece, Cairo mette a segno il colpo Ilic: il centrocampista ex Manchester City è stato strappato al Marsiglia e sbarcherà alla corte di Juric.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 27 gennaio 2023

Sguardo anche alle aperture dei principali quotidiani sportivi esteri. Ieri sera si è giocato il derby di Madrid valido per la Coppa del Re.

Altra “remuntada” dei Blancos di Ancelotti, sotto per 1-0 al Bernabeu fino a 10 minuti dalla fine. Prodezza di Rodrygo per i supplementari, poi il solito Benzema e Vinicius. Infine, in Inghilterra spazio al testa a testa in Premier League tra il Manchester City di Guardiola e l’Arsenal capolista dell’ex allievo Arteta.