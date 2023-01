Inter, rottura del legamento: il comunicato UFFICIALE

Non arrivano buone notizie in casa Inter: il comunicato ufficiale svela la rottura del legamento, intervento e lungo stop

Non arrivano buone notizie in casa Inter. I nerazzurri, reduci dalla cocente sconfitta casalinga contro l’Empoli, sono alle prese con un importante infortunio che terrà fuori causa a lungo un nerazzurro.

Una brutta notizia che arriva in un momento particolarmente concitato per l’Inter. Se in campo, la prima squadra di Inzaghi ha perso contatto dal primo posto (13 punti dal Napoli), sul mercato a tenere banco è la questione Skriniar. Il centrale slovacco ha detto no al rinnovo ed ora il suo futuro sembra essere – da giugno – al Paris Saint-Germain.

Come raccontato da Calciomercato.it, l’Inter avrebbe lasciato uno spiraglio ad una cessione immediata, a fronte di una offerta da 20-25 milioni. Una possibilità che non alletta particolarmente il Psg che, per ragione di Fair Play finanziario, non vorrebbe caricare eccessivamente il bilancio e rimandare tutto a giugno. Una scelta che converrebbe anche allo stesso Skriniar che potrebbe così chiedere un sostanzioso bonus alla firma. Mercato a parte, oggi è arrivata un’altra notizia non piacevole con la rottura del legamento crociato e laterale del ginocchio destro.

Inter, Zuberek ko: il comunicato UFFICIALE

E’ il giovane Jan Zuberek ad aver subito un pesante infortunio al ginocchio destro nel corso della Supercoppa Primavera persa contro la Fiorentina mercoledì scorso.

Il comunicato da questo punto di vista parla chiaro: “Gli accertamenti hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il giocatore verrà sottoposto a trattamento chirurgico nelle prossime settimane”. Brutta tegola quindi per la formazione di Chivu che in campionato non se la passa poi molto bene (è tredicesima). Per Zuberek, 18 anni, attaccante polacco, la sfortuna sembra accanirsi visto che aveva saltato già la prima parte di stagione per una frattura al braccio. Ora un altro stop che lo terrà a lungo lontano dai campi di gioco.