HIGHLIGHTS | La Salernitana sorprende il Lecce in avvio ed espugna il “Via del Mare”

Importantissimo successo della Salernitana di Davide Nicola, che sbanca il “Via del Mare” e conquista tre punti importantissimi.

Da pochi istanti si è chiuso il confronto del “Via del Mare” tra Lecce e Salernitana. Al termine di una gara molto frizzante sin dalle prime battute, la compagine di Nicola è riuscita ad imporsi per 1-2. Gli ospiti hanno dunque conquistato tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica, dopo le ultime apparizioni non di certo esaltanti.

Ad aprire le danze ci ha pensato Dia, in grado di sfruttare una delle tante ingenuità di cui si è resa protagonista la compagine giallorossa. A stretto giro di posta ha arrotondato il punteggio Vilhena, lasciato assolutamente libero di colpire nel cuore dell’area di rigore. Il Lecce, stordito, ha provato a reagire subito. I salentini hanno accorciato le distanze con Strefezza, provando ad acciuffare la gara spostando in avanti il proprio baricentro. I granata hanno assorbito la spinta del Lecce, gestendo il match senza troppi affanni.

Nella ripresa i padroni di casa più con la forza dei nervi che con il gioco hanno cercato di impensierire una Salernitana concentrata e propositiva in entrambe le fasi di gioco. Vilhena, Dia e Piatek sugli scudi. I granata conquistato una vittoria molto importante per la propria classifica: i campani, con i tre punti conquistati al “Via del Mare”, scavalcano proprio il Lecce, portandosi a 21 punti in classifica.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Bologna* 26, Empoli 25, Juventus** 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21*, Lecce 20*, Spezia* 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

* una partita in più **15 punti di penalizzazione