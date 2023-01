DIRETTA Serie A, Bologna-Spezia: le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra il Bologna di Thiago Motta e lo Spezia di Gotti in tempo reale

Il Bologna riceve lo Spezia in Emilia nel primo anticipo del venerdì che apre la ventesima giornata del campionato di Serie A, primo turno del girone di ritorno. Una sfida tra squadre in cerca di riscatto che sarà diretta dall’arbitro Massimi della sezione di Termoli.

Reduci dal deludente pareggio casalingo contro la Cremonese fanalino di coda, i rossoblu di Thiago Motta vogliono centrare la prima vittoria del nuovo anno davanti ai propri tifosi per scavalcare l’Empoli e raggiungere almeno per una notte il Torino in ottava posizione. Dopo la sconfitta interna contro la Roma, invece, i bianconeri di Luca Gotti vanno a caccia di punti importanti per allontanarsi dalla zona retrocessione attualmente distante 6 lunghezze. All’andata finì con un pareggio 2-2 grazie alla doppietta di Arnautovic da una parte, alla rete di Bastoni e all’autogol di Schouten dall’altra. Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dall’Ara’ tra Bologna e Spezia in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Bologna-Spezia

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Ferguson, Schouten, Moro; Orsolini, Zirkzee, Soriano. All. Thiago Motta

SPEZIA (3-5-1-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Kovalenko, Reca; Agudelo; Gyasi. All. Gotti

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 50, Milan 38, Lazio 37, Inter 37, Roma 37, Atalanta 35, Udinese 28, Torino 26, Empoli 25, Juventus* 23, Fiorentina 23, Bologna 23, Monza 22, Lecce 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Hellas Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.

*15 punti di penalizzazione