La sentenza è terribile: operazione al ginocchio, stagione già finita

Niente da fare dopo la visita specialistica: grave infortunio al ginocchio, sarà costretto ad operarsi. Lungo stop e stagione già finita

Non c’è pace per Gerard Deulofeu. Il fantasista dell’Udinese, nel mirino tra le altre anche della Roma in questa sessione invernale del mercato, sarà costretto a fermarsi per un lungo periodo a causa di un grave infortunio.

La sentenza dopo l’ultima visita specialistica è pesantissima per il talento spagnolo: rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Deulofeu dovrà operarsi nei prossimi giorni a Roma e la sua stagione è quindi già terminata con grande anticipo. L’attaccante dell’Udinese sarà costretto a restare ai box per almeno 5-6 mesi. Ennesimo problema fisico per il 28enne spagnolo, che nella stagione in corso aveva collezionato 16 presenze complessive mettendo a referto 2 reti e ben sei assist. Sfuma così anche un possibile cambio di maglia per Deulofeu, nel mirino di alcuni club della Premier League oltre alla Roma in caso di partenza di Zaniolo.